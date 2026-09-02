أجندة أخبار الخميس 03 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث والفعاليات

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المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعقد دورته الـ118 .......

يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية دورته العادية الـ118 على المستوى الوزاري، لبحث استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والأمن الغذائي وعدد من القضايا التنموية المشتركة.

ختام مؤتمر الإفتاء الدولي الحادي عشر

تختتم فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية بمشاركة مفتين ووزراء وعلماء وخبراء من مختلف دول العالم، لبحث التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى وسبل حماية الأسرة وصيانة الهوية.

انتهاء التقديم للالتحاق بكلية الشرطة

ينتهي الموعد المحدد لتقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد، أمام الحاصلين على شهادتي الثانوية العامة والأزهرية، وذلك عبر التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الداخلية.

استمرار التقديم لمنحة «علماء المستقبل»

تواصل وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري استقبال طلبات التقديم لمنحة «علماء المستقبل» للعام الجامعي 2026/2027، للطلاب المتفوقين المستحقين، بعد مد فترة التقديم، وتشمل المصروفات الدراسية والإقامة والإعاشة حتى انتهاء الدراسة.

استمرار تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من الناجحين في الثانوية العامة 2026، بحد أدنى 50% للنظامين الحديث والقديم، إلى جانب المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية، حتى 2 سبتمبر.

اختبارات القدرات بكليتي القرآن الكريم بالأزهر

تتواصل اختبارات القدرات للطلاب والطالبات المتقدمين لكليتي القرآن الكريم للبنين والبنات بالقاهرة للعام الجامعي 2026/2027، ضمن إجراءات القبول والالتحاق بالجامعة.

معرض «أهلًا مدارس» بالقاهرة

يواصل معرض «أهلًا مدارس» استقبال الجمهور لتوفير مستلزمات العام الدراسي بمشاركة عارضين من مختلف القطاعات، مع تقديم السلع بجودة مرتفعة وأسعار مخفضة، ويستمر المعرض حتى 15 سبتمبر.

اختتام المرحلة الثانية من مبادرة «إلى المدرسة»

تختتم المرحلة الثانية من مبادرة «إلى المدرسة» بالتوزيع في القاهرة وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وتستهدف دعم مليون طالب بحقيبة مدرسية وأدوات كتابية وجاكيت شتوي وحذاء مدرسي، إلى جانب كوبونات للسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

ختام التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية

تختتم نقابة الصحفيين تلقي الأعمال المشاركة في مسابقة «جوائز الصحافة المصرية»، لاختيار أفضل الأعمال الصحفية المنشورة خلال عام 2025، على أن تُكرم الأعمال الفائزة في حفل بالنقابة.

الأهلي وسموحة في الدوري المصري

يلتقي الأهلي مع سموحة في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري، في الثامنة مساءً.

عودة بعثة منتخب اليد أصحاب ذهبية المتوسط

تعود بعثة منتخب مصر لكرة اليد الثاني إلى القاهرة في الثانية صباحًا، بعد التتويج بذهبية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا، عقب الفوز على اليونان بنتيجة 31-29 في المباراة النهائية.

وصول شعلة دورة الألعاب الأفريقية للجامعات إلى جامعة العاصمة

تصل شعلة دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» إلى جامعة العاصمة، ضمن جولتها بعدد من الجامعات المصرية، استعدادًا لانطلاق الدورة التي تستضيفها مصر بمشاركة جامعات مصرية وأفريقية.

المؤتمر السنوي الأول لرابطة أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية

تُعقد فعاليات المؤتمر السنوي الأول لرابطة أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية تحت عنوان «التميز في الباثولوجيا الإكلينيكية»، بقاعة المؤتمرات الكبرى بدار الحكمة، مقر النقابة العامة لأطباء مصر.

معرض نادي الترسانة للكتاب

تفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب فعاليات الدورة الأولى لمعرض نادي الترسانة للكتاب، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر المصرية، ويضم إصدارات متنوعة في الأدب والفكر والتاريخ والفنون والعلوم الاجتماعية وكتب الأطفال، مع طرحها بأسعار مناسبة لرواد النادي.

احتفالية «اليوم العالمي للتصوير 2026» بمطروح

تستكمل فعاليات احتفالية «اليوم العالمي للتصوير 2026» برنامجها الثقافي والفني بدار البحر في مرسى مطروح، بمشاركة «Club Egypt» واتحاد المصورين العرب وشعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، وتتضمن افتتاح معرض فوتوغرافي وورشًا تدريبية للشباب حول التصوير والتكوين البصري.

افتتاح مكتبة منشأة البكاري بالجيزة

تفتتح الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية مكتبة منشأة البكاري بالجيزة، لتنضم إلى منظومة المكتبات العامة، وتقدم خدماتها القرائية والتثقيفية للمواطنين والطلاب والباحثين، في إطار جهود ترسيخ العدالة الثقافية وإتاحة مصادر المعرفة للجميع.

روائع محمد الموجي تفتتح موسم الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية

تفتتح دار الأوبرا المصرية موسمها الفني الجديد بحفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، على مسرح سيد درويش، ويتضمن باقة من أشهر ألحان الموسيقار محمد الموجي، بمشاركة عدد من المطربين.

فرقة عبدالحليم نويرة تحيي ذكرى بليغ حمدي

تحيي فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي بحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويتضمن باقة من أشهر ألحانه، بمشاركة عدد من المطربين.

حفل للفرقة القومية للفنون الشعبية بساحة الهناجر

تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية حفلًا فنيًا بساحة مركز الهناجر للفنون، في الثامنة مساءً، ضمن فعاليات «صيف قطاع المسرح» لعام 2026.

«ليلة محمدية» ببيت السحيمي احتفالًا بالمولد النبوي

يقدم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز «ليلة إنشاد ديني» بمشاركة المنشدة شيماء النوبي والدرويش المولوي حسين سليمان، وتتضمن باقة من الإنشاد الصوفي والابتهالات والتواشيح والمدائح النبوية، إلى جانب «بردة الإمام البوصيري» وعدد من القصائد والأعمال التي تحتفي بالسيرة النبوية ومحبة الرسول الكريم.

«الأراجوز التراثي» لفرقة ومضة في بيت السناري

يستضيف بيت السناري عرض «الأراجوز التراثي» لفرقة ومضة، في الثامنة مساءً، ويقدم تجربة فنية مستوحاة من التراث الشعبي المصري، تمزج بين الحكايات الشعبية والأداء الحركي وفنون الأراجوز التقليدية، والعروض مجانية والدعوة عامة.

فرقة «سلطنة» تحيي حفلًا غنائيًا بقبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، في السابعة والنصف مساءً، حفلًا غنائيًا لفرقة «سلطنة» بقيادة الفنان محمد حسين، ضمن برنامج «نسمات صيفية»، وتقدم الفرقة مجموعة من مختارات الأغنية المصرية والعربية برؤية أدائية وتوزيعات جديدة.

مسرح الساقية للعرائس يقدم «أم كلثوم»

يستضيف مسرح ساقية الصاوي للعرائس، عرضين متتاليين لكوكب الشرق أم كلثوم، في إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، وذلك في السادسة والنصف والثامنة والنصف مساء بقاعة الحكمة.

حفل نادر لأم كلثوم من دمشق بإذاعة الأغاني

تقدم إذاعة الأغاني في الحادية عشرة مساءً حفلًا نادرًا لأم كلثوم أقيم ضمن معرض دمشق الدولي عام 1957، مع كشف التاريخ الصحيح للحفل، الذي يتضمن ثلاث وصلات غنائية هي «ذكريات» و«دليلي احتار» و«شمس الأصيل».

حفل توقيع «باريس بالمقلوب»

تقيم دار المرايا للثقافة والفنون حفل توقيع ومناقشة رواية «باريس بالمقلوب» للكاتب د. عادل مهني، في السابعة مساءً، بحضور د. أمل الصبان.

ملتقى السرد العربي يناقش ديوان «أنا كمحمد استغربت»

ينظم ملتقى السرد العربي ندوة لمناقشة ديوان «أنا كمحمد استغربت» للشاعر محمد رمضان، بحضور الكاتبة عزة عز الدين، وإدارة أ.د. حسام عقل، رئيس الملتقى، وبمشاركة الناقد د. أحمد صلاح هاشم.

أغاني سيدات الطرب

تقدم مؤسسة «نُوار» سهرة غنائية بعنوان «أغاني سيدات الطرب»، في الثامنة والنصف مساءً، ضمن فعالياتها الفنية.

فعالية للأطفال بمناسبة «يوم المعرفة» بالبيت الروسي

ينظم البيت الروسي بالإسكندرية فعالية خاصة للأطفال بمناسبة «يوم المعرفة»، في الخامسة مساءً بالمكتبة، ضمن برنامجه الثقافي والفني لشهر سبتمبر، الذي يتضمن أنشطة متنوعة لتعزيز التواصل الثقافي والمعرفي بين الشعبين المصري والروسي.

لقاء «حين يلتقي الفكر بالأدب»

ينظم صالون ملتقى الحرف العربي لقاءً بعنوان «الكتابة في مواجهة القلق الوجودي: كيف يتحول السؤال الداخلي إلى نص؟»، بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين من العراق والجزائر وتونس، ويُقام اللقاء عبر الإنترنت.

ورشة «الحركة بركة» بمكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية ورشة «الحركة بركة» ضمن برنامج العافية النفسية، بمشاركة أ. منى زكريا، من الثانية حتى الرابعة مساءً، للتعريف بالعلاج بالحركة ودوره في تعزيز التواصل بين الجسد والعقل والروح.

حلقة قراءة ونقاش حول «الأوديسة» بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية حلقة قراءة ونقاش حول ملحمة هوميروس «الأوديسة»، باللغتين العربية والإنجليزية، يعقبها مناقشة للمعالجات السينمائية للملحمة، وذلك في الخامسة مساءً بمركز المؤتمرات.

عرض «حكاية لعبة 3» بمكتبة الإسكندرية

تعرض مكتبة الإسكندرية فيلم الرسوم المتحركة «حكاية لعبة 3» (2010)، من إخراج لي أنكريتش، ضمن برنامج نادي السينما «رحلة في عالم الرسوم المتحركة»، في تجربة سينمائية باللغة الإنجليزية.

ورشة «جناوة» بمعهد جوته الإسكندرية

ينظم معهد جوته بالإسكندرية ورشة فنية بعنوان «جناوة»، تعتمد على الصوت والإيقاع والحركة الجماعية، وتتيح للمشاركين تجربة تفاعلية لاستكشاف التجمع والطقوس في الثقافة العربية.

حاتم زغلول ضيف «حدوتة مصرية»

يستضيف برنامج «حدوتة مصرية» العالم المصري الدكتور حاتم زغلول، مخترع تقنية «Wi-Fi» السريع، للحديث عن مسيرته العلمية ورحلته في تطوير الاتصالات اللاسلكية، ورؤيته لدعم الشباب والاستفادة من خبرات العلماء المصريين بالخارج.

«TRÍPTICO» على مسرح متروبول

يستضيف مسرح متروبول عرض «TRÍPTICO (Spanish Classics)» في تمام السادسة مساءً، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

«لا موضى» على مسرح مركز الهناجر للفنون

يستضيف مسرح مركز الهناجر للفنون عرض «لا موضى» في تمام السادسة مساءً، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

«كتاب الموتى - الاسم المفقود» على مسرح الجمهورية

يستضيف مسرح الجمهورية عرض «كتاب الموتى - الاسم المفقود» في تمام العاشرة مساءً، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

«A Night's Game» على مسرح السامر بالعجوزة

يستضيف مسرح السامر بالعجوزة عرض «A Night's Game» في تمام العاشرة مساءً، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

«أنت منذ الأمس» على مسرح ميامي

يستضيف مسرح ميامي عرض «أنت منذ الأمس» في تمام الثامنة مساءً، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

«The Children of Today» على مسرح الغد

يستضيف مسرح الغد بالعجوزة عرض «The Children of Today» في تمام الثامنة مساءً، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

«سابع سما» على مسرح أوبرا ملك

يستضيف مسرح أوبرا ملك عرض «سابع سما» في تمام الثامنة مساءً، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

«سلمى حبي أنا» على مسرح الفلكي

يستضيف مسرح الفلكي عرض «سلمى حبي أنا» في تمام السادسة مساءً، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

«Zhenya + Tanya = Love» بدار الأوبرا

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية عرض «Zhenya + Tanya = Love» في تمام العاشرة مساءً، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

يوم ثقافي وفني بمتحف جاير أندرسون

ينظم متحف جاير أندرسون يومًا ثقافيًا وفنيًا ضمن أنشطة أتوبيس الفن الجميل، في العاشرة صباحًا.

معرض رسوم أطفال بقصر ثقافة الطفل بطنطا

يستضيف قصر ثقافة الطفل بطنطا معرضًا لرسوم الأطفال، في الحادية عشرة صباحًا.

«المشكلات اللغوية للطفل» بقصر ثقافة الدقهلية

ينظم قصر ثقافة الدقهلية محاضرة بعنوان «المشكلات اللغوية للطفل» يلقيها د. أسامة طارق، في الحادية عشرة صباحًا.

عرض للإنشاد الديني بتمي الأمديد

يستضيف بيت ثقافة تمي الأمديد عرضًا فنيًا لفرقة تمي الأمديد للإنشاد الديني، في الحادية عشرة صباحًا.

«شارع الفن» في عدة محافظات

تقام عروض وأنشطة فنية ضمن مبادرة «شارع الفن» في كفر الشيخ والإسماعيلية وبني سويف والمنيا وأسوان، إلى جانب فعاليات شارع الفن بشارع الحضارات في محطة الرمل بالإسكندرية، بدءًا من السادسة مساءً.

عرض للآلات الشعبية بشبين القناطر

تقدم فرقة الآلات الشعبية والمزمار البلدي عرضًا فنيًا بالساحة الشعبية بشبين القناطر، في السابعة مساءً.

«الوعي والمواطنة» بقصر ثقافة الأقصر

ينظم قصر ثقافة الأقصر صالون الثقافة الجماهيرية بعنوان «الوعي والمواطنة.. تأصيل الهوية»، في السابعة مساءً.

«قواعد اللغة العربية وكتابة الشعر» بمطروح

يقدم قصر ثقافة مطروح محاضرة بعنوان «قواعد اللغة العربية وكتابة الشعر» للدكتور إسلام عبد الرحمن، في الثامنة مساءً.

«المشروعات القومية في مصر» ببيت ثقافة فيصل

ينظم بيت ثقافة فيصل بالسويس محاضرة بعنوان «المشروعات القومية في مصر» يقدمها د. محمد المصري، في الثامنة مساءً.

عرض فرقة التلقائيين بقصر ثقافة الطور

يستضيف قصر ثقافة الطور عرضًا فنيًا لفرقة التلقائيين كبار، في التاسعة مساءً.

معرض «أثر من ندا» بجاليري ضي الزمالك

يواصل جاليري ضي الزمالك عرض معرض «أثر من ندا» للفنان عطية حلمي، الذي يضم مجموعة من أعماله الفنية، ويستمر المعرض حتى 14 سبتمبر.

معرض «مائة عام من الفن» بجاليري ضي الزمالك

يواصل جاليري ضي الزمالك عرض معرض «مائة عام من الفن» للفنان صبري عبد الغني، ويضم مجموعة من أعماله الفنية، ويستمر المعرض حتى 14 سبتمبر 2026.

«مواهبنا مستقبلنا» لاكتشاف المواهب بالإسكندرية

تتواصل فعاليات برنامج «مواهبنا مستقبلنا» بالإسكندرية، من خلال ورش تدريبية مجانية في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية والموسيقى والكتابة الإبداعية والمسرح، ضمن خطة قصور الثقافة لاكتشاف ورعاية المواهب وتنمية قدراتهم.

استمرار معرض «كادر عبر العصور» بمتحف أحمد شوقي

يواصل معرض «كادر عبر العصور» للفنانة سهى فتحي فعالياته بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، مقدمًا رحلة بصرية تستعرض تطور صورة المرأة والهوية عبر المدارس والحقب الفنية المختلفة، ويستمر المعرض حتى 12 سبتمبر.

استمرار معرض «الحديقة السرية» بمركز الجزيرة للفنون

يواصل مركز الجزيرة للفنون عرض معرض «الحديقة السرية» للفنانة نرمين بهاء الدين، الذي يستلهم عالم الطفولة والذاكرة ومشاعر البحث عن الأمان والسلام، ويستمر المعرض حتى 17 سبتمبر.

عرض «بوكس العيلة» في بورسعيد

يقدم الفنان سامح حسين عرض «بوكس العيلة» على مسرح المركز الثقافي ببورسعيد، في ليلة كوميدية عائلية تتضمن فقرات ترفيهية ومواقف ساخرة، ويبدأ العرض في العاشرة مساءً.

«سجن اختياري» على مسرح الطليعة

يستضيف مسرح الطليعة بميدان العتبة، في السابعة مساءً، العرض المسرحي «سجن اختياري» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، من تأليف محمود جمال الحديني وإخراج باسم كرم، وبطولة نخبة من الفنانين.

«حواديت» بمركز الإبداع الفني

تعرض مسرحية «حواديت» التي تقدمها فرقة «استوديو الممثل» من إخراج خالد جلال، على مسرح مركز الإبداع الفني بأرض المعارض في الجزيرة، في السابعة والنصف مساءً.

«متولي وشفيقة» بمسرح الطليعة

تعرض مسرحية «متولي وشفيقة» في قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج أمير اليماني، وبطولة محمد فريد ويسرا المنسي ومنة اليماني، في التاسعة مساءً.

«مغامرات جيمو» على مسرح الشمس

يواصل مسرح الشمس بمدينة نصر عروض مسرحية «مغامرات جيمو» لأصحاب الهمم، بطولة كريم الحسيني وإسراء حامد، ومن تأليف صلاح متولي وإخراج محمد عشري، في الثامنة مساءً.

«باسورد» على مسرح العرائس

يستمر مسرح العرائس بالعتبة في عرض مسرحية «باسورد» للأطفال، من تأليف محمد محمود وإخراج سحر منصور، في السابعة والنصف مساءً.

«أداجيو... اللحن الأخير» على مسرح الغد

يستمر عرض مسرحية «أداجيو... اللحن الأخير» على مسرح الغد، ضمن مشروع «المعالجة المسرحية للرواية»، ويشارك في بطولتها رامي التمباري وهبة عبد الغني وبسمة شوقي وجورج أشرف وجنى عطوة، في الثامنة مساءً.

«ساعة حظ» على مسرح أوبرا ملك

يستمر عرض مسرحية «ساعة حظ» لفرقة مسرح الشباب على مسرح أوبرا ملك بالأزبكية، من إخراج حسام التوني وبطولة ياسر أبو العينين وهالة محمد وعادل الحسيني ونادين عامر، في الثامنة مساءً.

«حلم حلاوة» على مسرح المتروبول

يستمر عرض مسرحية «حلم حلاوة» على المسرح القومي للأطفال بالعتبة، من تأليف ياسر أبو العينين وإخراج مي مهاب، وبطولة أحمد صبري غباشي وإسراء حامد ومجدي عبد الحليم ومحمد خليل ودعاء حسام، في الثامنة مساءً.

«ابن الأصول» على مسرح ميامي

تواصل فرقة المسرح الكوميدي عرض مسرحية «ابن الأصول» على مسرح ميامي بوسط البلد، من تأليف وإخراج مراد منير، وبطولة ميرنا وليد ومصطفى شوقي ومحمود عامر وآخرين، في الثامنة والنصف مساءً.

«يمين في أول شمال» على مسرح السلام

يستمر عرض مسرحية «يمين في أول شمال» بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام بشارع قصر العيني، من تأليف محمود جمال هنيدي وإخراج وبطولة عبدالله صابر، بمشاركة إيهاب محفوظ، في الثامنة والنصف مساءً.

معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة 600 دار نشر

تتواصل فعاليات الدورة الـ27 من معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة 600 دار نشر من 20 دولة، مع اختيار سلطنة عُمان ضيف شرف، ويتضمن المعرض برنامجًا ثقافيًا متنوعًا من الندوات والأمسيات الشعرية والنقدية والفعاليات الأدبية والفنية.

استمرار قافلة طبية مجانية ببرج العرب

تواصل مديرية الصحة بالإسكندرية تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية بوحدة صحة الغربانيات بمنطقة برج العرب، لتقديم خدمات الكشف والعلاج للمواطنين.

استمرار ورشة دولية لدراسة الاضطرابات الشمسية

تتواصل أعمال الورشة الدولية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لدراسة الاضطرابات الشمسية وتأثيراتها على الأرض، بمشاركة باحثين وطلاب من الدول النامية، خاصة من أفريقيا.

استمرار التقدم لمسابقة «ابتكر» بعد مد فترة المشاركة

تستمر إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي في استقبال طلبات المشاركة في مسابقة «ابتكر (عروستي)» بعد مد فترة التقديم حتى 16 سبتمبر 2026، والتي تستهدف تصميم وصناعة عروسة مستوحاة من شخصيات المسرح المصري والعربي.

استمرار البرنامج المصري–الفلبيني للقيادات الدينية

تتواصل فعاليات البرنامج المصري–الفلبيني للقيادات الدينية للحوار والتعايش وبناء السلام، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، بمشاركة عدد من القيادات الدينية الفلبينية، لبحث التجربة المصرية في التعايش السلمي وتعزيز الحوار وبناء السلام.

ختام «فارماكونكس 2026»

تختتم فعاليات «فارماكونكس 2026» بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، بمشاركة رواد ومتخصصي الصناعات الدوائية لاستعراض أحدث الحلول والابتكارات وبحث فرص الأعمال الجديدة.