الأسواق البريطانية: هدوء نسبي في عمليات بيع السندات مع تراجع أسعار النفط

بدأت الزيادة المبكرة في تكاليف الاقتراض التي شهدتها أسواق السندات البريطانية خلال مستهل تعاملات، اليوم /الأربعاء/، في التراجع قليلًا.

وارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس فقط، بما يعادل 0.02%، ليصل إلى 5.22%، بعدما سجل في وقت سابق 5.29%، وهو أعلى مستوى له في 18 عامًا، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

كما هدأت عوائد السندات لأجل 30 عامًا، إذ ارتفعت بمقدار نقطتين أساس إلى 5.86%، بعدما تجاوزت 5.91% في وقت سابق من صباح اليوم.

وساهم تراجع أسعار النفط في هدوء سوق السندات؛ إذ انخفض خام برنت الآن بنسبة 1% اليوم إلى 93.83 دولار للبرميل، بعدما لامس 97 دولارًا في وقت سابق من صباح اليوم.

كما تراجعت العوائد مع انطلاق جلسة أسئلة لرئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام في البرلمان، اليوم الأربعاء، التي تعهد خلالها بالالتزام بالقواعد المالية للمملكة المتحدة، وهو ما قد يطمئن المستثمرين إلى أنهم لن يشهدوا زيادة كبيرة في الاقتراض ضمن ميزانية الخريف.

لكن هذا التراجع يعكس أيضًا هدوءًا أوسع نطاقًا في أسواق السندات، حيث انخفضت اليوم عوائد ديون الإدارة الأمريكية بشكل طفيف.