يوسف بدوي بطل وادى دجلة للكاراتيه يفوز ببرونزية دورة ألعاب البحر المتوسط

سطر أبطال أندية وادي دجلة، قصة نجاح جديدة من خلال مشاركتهم مع منتخب مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، والتي تقام بالإسكندرية في الفترة من 21 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026، وواصلوا رحلة التميز بتحقيق العديد من الميداليات والمراكز المُتقدمة في الدورة التي تشهد مشاركة العديد من أبطال اللعبة في المنطقة وحول العالم، في انجاز يؤكد ريادة أندية وادى دجلة في رياضة الكاراتيه إقليمياً ودولياً.



ونجح البطل يوسف بدوي في تحقيق الميدالية برونزية المركز الثالث في منافسات "كوميتيه" وزن -84 كجم رجال.



وتؤكد هذه النتائج المتميزة المكانة المرموقة التي نجحت أندية وادى دجلة في الوصول إليها في رياضة الكاراتيه، وما يحققه النادي من نجاحات متواصلة في اكتشاف المواهب الواعدة وإثراء قدراتها، من خلال توفير منظومة رياضية متكاملة تسهم في تطوير اللاعبين والارتقاء بمستواهم الفني والبدني.

وتعكس هذه الإنجازات كذلك استراتيجية النادي التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من الأبطال المُميزين الذين يُمثلون منتخب مصر وينافسون بقوة في البطولات الإقليمية والدولية، مما يسهم في رفع اسم مصر عالياً وتحقيق العديد من الإنجازات الوطنية.