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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسباب رحيل عماد النحاس عن المصري.. خلافات الصفقات والأداء في مقدمتها

عماد النحاس
عماد النحاس
محمد بدران   -  
علا محمد

كشفت إذاعة «أون سبورت» عن كواليس وأسباب رحيل عماد النحاس عن منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عقب بداية الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن النادي المصري، اليوم الأربعاء، رحيل عماد النحاس عن القيادة الفنية للفريق، بعد مرور 3 جولات فقط من منافسات الدوري، وذلك عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد.

وبحسب ما كشفته إذاعة «أون سبورت»، فإن قرار رحيل النحاس جاء بعد تراكم عدد من الخلافات بين المدير الفني وإدارة النادي، إلى جانب عدم رضا الإدارة عن بعض الأمور الفنية والنتائج التي حققها الفريق خلال بداية الموسم.

خلاف بسبب الصفقات وجراديشار

وأوضحت الإذاعة أن أحد أسباب الخلاف تمثل في ملف الصفقات، وتحديدًا موقف عماد النحاس من التعاقد مع السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم الأهلي، حيث كان المدرب قد رفض في وقت سابق فكرة انتقال اللاعب إلى المصري.

أزمة بسبب نجله

كما أشارت «أون سبورت» إلى وجود خلاف آخر بين النحاس وإدارة المصري بسبب رغبته في استمرار نجله ضمن تدريبات الفريق حتى شهر يناير، وهو الأمر الذي لم يحظَ بموافقة الإدارة.

عدم الرضا عن الأداء

وأضافت الإذاعة أن إدارة المصري لم تكن راضية عن المستوى الذي ظهر به الفريق خلال مواجهتي سموحة والمقاولون العرب، رغم تحقيق الفوز فيهما، قبل أن تتلقى كتيبة النحاس الهزيمة أمام بيراميدز في الجولة الثالثة.

وكان المصري قد بدأ مشواره في الدوري بالفوز على سموحة بهدف دون رد، ثم تغلب على المقاولون العرب بنتيجة 3-2، قبل أن يخسر أمام بيراميدز بهدف نظيف.

شكاوى من اللاعبين

وكشفت الإذاعة أيضًا عن وصول شكاوى من بعض لاعبي الفريق إلى إدارة المصري بشأن أمور فنية، وهو ما زاد من حالة عدم الرضا داخل النادي تجاه الجهاز الفني.

الخسارة أمام بيراميدز تحسم الموقف

وجاءت الخسارة أمام بيراميدز لتزيد من حدة الأزمة، خاصة أن إدارة المصري كانت ترى أن الفريق كان قادرًا على الخروج من المباراة بالتعادل أو تحقيق الفوز، قبل أن تنتهي المواجهة بهدف دون رد.

وبذلك انتهت تجربة عماد النحاس مع المصري سريعًا، رغم نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة في الموسم الماضي، ليكون رحيله هو الأول لمدرب في الدوري المصري الممتاز خلال موسم 2026-2027 بعد مرور ثلاث جولات فقط.

إذاعة «أون سبورت» منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي الدوري المصري الممتاز كأس رابطة الأندية

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