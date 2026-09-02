قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوسف بدوي بطل وادى دجلة للكاراتيه يفوز ببرونزية دورة ألعاب البحر المتوسط
خاص| نقابة صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ "الصيدلي الدليفري" ومينا يختار الرعاية الصحية
مصر والصين تدفعان نحو توطين الصناعات المتقدمة.. تعاون في السيارات الكهربائية والطاقة والتكنولوجيا
الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
عبد العاطي يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد
وزير جيش الاحتلال: خطط تهجير سكان غزة جاهزة.. وننتظر الضوء الأخضر الأمريكي
وزير الأوقاف: ما يمس الإمارات ويؤذيها يمسنا ويؤذينا في مصر.. والأخوة بين البلدين راسخة
إنفاق تاريخي في سوق الانتقالات.. الدوري الإنجليزي يحطم الأرقام القياسية
وزير الطاقة الأمريكي: أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين
ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
التعليم تحسم الجدل قبل انطلاق الدراسة.. لا تغييرات في المناهج وتعريب امتحانات اللغات مستمر
صحيفة فرنسية: عصابة إجرامية خططت لاختطاف كيليان مبابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان متابعة مشروعات القطاع الصحي ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروعات قطاع الصحة الجاري تنفيذها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

ناقش الوزيران مستهدفات وزارة الصحة والسكان في محور تطوير الخدمات الصحية، مؤكدين ضرورة توجيه الجهود والاستثمارات نحو الأولويات الأكثر احتياجًا، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع التركيز على استدامة التطوير ورفع كفاءة الإنفاق بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وزير الصحة إلى أن خطة العمل تركز على استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيها بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات ورفع كفاءتها وفقًا لمعايير الجودة.

وأضاف، أن الإجراءات تركز على تعزيز الرعاية الأولية والصحة العامة والكشف المبكر عن الأمراض عبر التوسع في المبادرات الرئاسية، وتسريع التحول الرقمي والميكنة، والتوسع في خدمات الطب عن بُعد، والاستثمار في تدريب الكوادر الطبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أن القطاع الصحي يشهد طفرة كبيرة وتطورًا ملموسًا في منظومة الرعاية الصحية بفضل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها وزارة الصحة للنهوض بكافة قطاعاتها، مشيدًا في الوقت ذاته بالتطور الكيفي والنوعي الذي شهدته خدمات التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات وخدمات الإسعاف، مشددًا على أن الاستثمار في قطاع الصحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاستثمار في العنصر البشري، وهو التوجه الأبرز للخطة الاستثمارية الحالية التي وُضعت تحت شعار "خطة بناء الإنسان"؛ حيث تستهدف هذه الاستثمارات العامة تحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حصولهم على رعاية صحية لائقة تكفل لهم حياة كريمة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ملف الصحة يأتي في مقدمة الأولويات الرئيسة للحكومة فضلًا عن توجيه الاستثمارات اللازمة له وهو ما يعكسه التوجه المستمر لزيادة الإنفاق العام عليه، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تأتي في صدارة الوزارات التي تم توجيه استثمارات عامة لها في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث بلغت مخصصاتها في الخطة الاستثمارية الحالية ٦٠ مليار جنيه.

الصحة الخدمات الصحية القطاع الخاص الكوادر الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

ترشيحاتنا

هاتف Hisense A10: أول شاشة ملونة قابلة للفصل مغناطيسيًا

هاتف Hisense A10.. أول شاشة ملونة قابلة للفصل مغناطيسيًا

أستون مارتن لاجوندا

أستون مارتن لاجوندا الوحيدة في العالم تدخل المزاد

بي واي دي

حقيقة شراء BYD أكبر مصنع ستيلانتس متوقف عن العمل

بالصور

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد