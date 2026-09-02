وزير جيش الاحتلال: خطط تهجير سكان غزة جاهزة.. وننتظر الضوء الأخضر الأمريكي

كشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الحكومة الإسرائيلية أعدت خططًا لإخراج فلسطينيين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تنفيذها، بحسب قوله، يرتبط بالحصول على موافقة أمريكية وتحديد وجهة يمكن نقلهم إليها.

وقال كاتس، خلال مؤتمر استضافته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن إسرائيل «منظمة ومستعدة» لإخراج الفلسطينيين من القطاع عبر البحر والجو ووسائل أخرى، معتبرًا أن ما وصفه بـ«الهجرة» يمثل، من وجهة نظره، جزءًا من الحل بالنسبة لغزة.

وتأتي تصريحات كاتس في ظل الجدل المستمر حول مستقبل قطاع غزة ومصير سكانه، بعد الحرب التي اندلعت عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، والتي خلفت دمارًا واسعًا في أنحاء القطاع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار في بداية ولايته الثانية جدلًا دوليًا واسعًا بعدما طرح فكرة تهجير نحو مليوني فلسطيني من غزة، بالتزامن مع حديثه عن إعادة تطوير القطاع وتحويل ساحله إلى وجهة سياحية. ولاقت الفكرة رفضًا واسعًا، من بينها موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من القطاع.

وفي تصريحات لاحقة، طرحت خطة أمريكية من 20 نقطة بشأن غزة تضمنت التأكيد على عدم التهجير القسري، إلا أن كاتس قال إن فكرة إخراج سكان غزة لم تلغ وإنما جرى «تجميدها» بالتزامن مع البحث عن دول يمكن أن تستقبل فلسطينيين.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن مصر ليست ضمن الخيارات المطروحة، مضيفًا أن تنفيذ الخطة يتطلب دعمًا أمريكيًا، وربط ذلك بما وصفه بعدم التزام حركة حماس ببنود وقف إطلاق النار.

كما زعم كاتس أن نحو 80% من سكان غزة يرغبون في مغادرة القطاع، مدعيًا أن حماس تمنعهم من ذلك، من دون أن يقدم خلال تصريحاته مصدرًا يدعم هذه النسبة.

وتعيد تصريحات كاتس ملف تهجير سكان غزة إلى واجهة النقاش السياسي، في وقت تظل فيه مسألة مستقبل القطاع وإعادة إعماره وحق سكانه في البقاء فيه من أكثر الملفات حساسية على المستويين الإقليمي والدولي.