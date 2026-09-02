قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوسف بدوي بطل وادى دجلة للكاراتيه يفوز ببرونزية دورة ألعاب البحر المتوسط
خاص| نقابة صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ "الصيدلي الدليفري" ومينا يختار الرعاية الصحية
مصر والصين تدفعان نحو توطين الصناعات المتقدمة.. تعاون في السيارات الكهربائية والطاقة والتكنولوجيا
الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
عبد العاطي يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد
وزير جيش الاحتلال: خطط تهجير سكان غزة جاهزة.. وننتظر الضوء الأخضر الأمريكي
وزير الأوقاف: ما يمس الإمارات ويؤذيها يمسنا ويؤذينا في مصر.. والأخوة بين البلدين راسخة
إنفاق تاريخي في سوق الانتقالات.. الدوري الإنجليزي يحطم الأرقام القياسية
وزير الطاقة الأمريكي: أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين
ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
التعليم تحسم الجدل قبل انطلاق الدراسة.. لا تغييرات في المناهج وتعريب امتحانات اللغات مستمر
صحيفة فرنسية: عصابة إجرامية خططت لاختطاف كيليان مبابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير جيش الاحتلال: خطط تهجير سكان غزة جاهزة.. وننتظر الضوء الأخضر الأمريكي

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الحكومة الإسرائيلية أعدت خططًا لإخراج فلسطينيين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تنفيذها، بحسب قوله، يرتبط بالحصول على موافقة أمريكية وتحديد وجهة يمكن نقلهم إليها.

وقال كاتس، خلال مؤتمر استضافته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن إسرائيل «منظمة ومستعدة» لإخراج الفلسطينيين من القطاع عبر البحر والجو ووسائل أخرى، معتبرًا أن ما وصفه بـ«الهجرة» يمثل، من وجهة نظره، جزءًا من الحل بالنسبة لغزة.

وتأتي تصريحات كاتس في ظل الجدل المستمر حول مستقبل قطاع غزة ومصير سكانه، بعد الحرب التي اندلعت عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، والتي خلفت دمارًا واسعًا في أنحاء القطاع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار في بداية ولايته الثانية جدلًا دوليًا واسعًا بعدما طرح فكرة تهجير نحو مليوني فلسطيني من غزة، بالتزامن مع حديثه عن إعادة تطوير القطاع وتحويل ساحله إلى وجهة سياحية. ولاقت الفكرة رفضًا واسعًا، من بينها موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من القطاع.

وفي تصريحات لاحقة، طرحت خطة أمريكية من 20 نقطة بشأن غزة تضمنت التأكيد على عدم التهجير القسري، إلا أن كاتس قال إن فكرة إخراج سكان غزة لم تلغ وإنما جرى «تجميدها» بالتزامن مع البحث عن دول يمكن أن تستقبل فلسطينيين.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن مصر ليست ضمن الخيارات المطروحة، مضيفًا أن تنفيذ الخطة يتطلب دعمًا أمريكيًا، وربط ذلك بما وصفه بعدم التزام حركة حماس ببنود وقف إطلاق النار.

كما زعم كاتس أن نحو 80% من سكان غزة يرغبون في مغادرة القطاع، مدعيًا أن حماس تمنعهم من ذلك، من دون أن يقدم خلال تصريحاته مصدرًا يدعم هذه النسبة.

وتعيد تصريحات كاتس ملف تهجير سكان غزة إلى واجهة النقاش السياسي، في وقت تظل فيه مسألة مستقبل القطاع وإعادة إعماره وحق سكانه في البقاء فيه من أكثر الملفات حساسية على المستويين الإقليمي والدولي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير نحو مليوني فلسطيني مصر تهجير الفلسطينيين تهجير سكان غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

ترشيحاتنا

هاتف Hisense A10: أول شاشة ملونة قابلة للفصل مغناطيسيًا

هاتف Hisense A10.. أول شاشة ملونة قابلة للفصل مغناطيسيًا

أستون مارتن لاجوندا

أستون مارتن لاجوندا الوحيدة في العالم تدخل المزاد

بي واي دي

حقيقة شراء BYD أكبر مصنع ستيلانتس متوقف عن العمل

بالصور

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد