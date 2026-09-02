حملة «100 يوم صحة» تقدم 40.8 مليون خدمة طبية مجانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 40 مليوناً و812 ألفاً و58 خدمة طبية مجانية منذ انطلاق النسخة الرابعة من حملة «100 يوم صحة» في الأول من أغسطس 2026، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها بمختلف محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الذي أكد أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الحملة قدمت خلال 30 يوماً مليوناً و462 ألفاً و117 خدمة طبية مجانية بمشاركة 13 قطاعاً من قطاعات الوزارة التي عملت بصورة تكاملية لتحقيق مستهدفاتها حيث قدم قطاع الرعاية العلاجية 464 ألفاً و343 خدمة وقطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة 322 ألفاً و301 خدمة ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي 196 ألفاً و504 خدمات والمبادرات الرئاسية 157 ألفاً و722 خدمة والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية 95 ألفاً و3 خدمات.

وأشار إلى أن قطاع الطب الوقائي قدم 42 ألفاً و164 خدمة ومبادرة الألف يوم الذهبية 104 آلاف و515 خدمة فيما أصدرت الحملة 15 ألفاً و379 قراراً للعلاج على نفقة الدولة وقدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 8 آلاف و785 خدمة ومبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 10 آلاف و758 خدمة إلى جانب إجراء ألف و823 عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

وأكد المتحدث الرسمي أن الحملة أولت اهتماماً كبيراً برفع الوعي الصحي حيث قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 42 ألفاً و820 مواطناً عبر فرق التواصل المجتمعي في المناطق العامة والنوادي والمراكز التجارية بمختلف المحافظات بهدف تعزيز الثقافة الصحية وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المجانية إلى جانب تنظيم ندوات وأنشطة توعوية متنوعة.