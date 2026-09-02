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تبادل الخبرات التكنولوجية.. تعزيز التعاون بين مصر والبوسنة في الصناعات الدفاعية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تبادل الخبرات التكنولوجية.. تعزيز التعاون بين مصر والبوسنة في الصناعات الدفاعية

معرض الدفاع الأول First Balkan Shield
معرض الدفاع الأول First Balkan Shield
كريم الخطيب

التقى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، زوكان هيليز نائب رئيسة مجلس الوزراء وزير دفاع البوسنة والهرسك، بمقر وزارة دفاع البوسنة والهرسك، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

يأتي هذا اللقاء في إطار زيارة وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى البوسنة والهرسك للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الأول بدولة البوسنة والهرسك "First Balkan Shield – Defence Industry Expo and Summit 2026"، والمُقام خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري، بالعاصمة سراييفو.

الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية

وعُقدت جلسة مباحثات موسعة شهدت استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية لكلا الجانبين، ومناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، ومسارات التكامل وتبادل الخبرات.

توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع

وأوضح "جمبلاط" أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ تعمل وزارة الإنتاج الحربي على تعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وتعزيز أوجه التعاون الدولي في المجالات المختلفة، بما يسهم في تعزيز دور الوزارة في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الدفاعية المتطورة، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة للمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

معرض الدفاع الأول First Balkan Shield

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن سعادته بالمشاركة في معرض الدفاع الأول First Balkan Shield   والذي يعزز تنظيمه المتميز مكانة البوسنة والهرسك على خريطة صناعة الدفاع.

وأشار الوزير إلى تقديره لحفاوة الاستقبال، وتطلعه لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، وعقد شراكات تعاون إستراتيجية ثنائية في مختلف المجالات سواء في شكل تصنيع مشترك أو نقل للتكنولوجيا أو غيرها من أشكال التشارك.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على إعتزازه الكبير بالعلاقات التعاونية المتميزة بين مصر والبوسنة والهرسك، وما تشهده من تطور وتنامٍ في مختلف المجالات بدعم من قيادتيّ البلدين الصديقين.

من جانبه، حرص السيد زوكان هيليز على الترحيب بالدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والوفد المرافق له، مثمنًا مشاركة وزارة الإنتاج الحربي بفاعلية في معرض ومؤتمر الدفاع الأول بالبوسنة والهرسك.

وأشاد نائب رئيسة مجلس الوزراء وزير دفاع البوسنة والهرسك بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتطورة التي تتميز بها شركات الإنتاج الحربي، والتي اطّلع عليها خلال زيارته لمصر بشهر يونيو الماضي إلى جانب تفقده لمعروضات جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض First Balkan Shield ، مثمنًا دور الوزارة الحيوي في تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على تطلعه لتعزيز التعاون مع الإنتاج الحربي وإقامة شراكات صناعية مثمرة في مختلف المجالات، ولا سيما الصناعات الدفاعية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأشار "هيليز" إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية في بلاده أصبحت عائداته خلال السنوات الأخيرة من بين المكونات الرئيسية للناتج المحلي للدولة، لافتًا إلى أن بلاده تحرص على مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية وتطوير صناعاتها الدفاعية وفق أعلى معايير الجودة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالسيد فيدران لاكيتش، الوزير الفيدرالي للطاقة والتعدين والصناعة بالبوسنة والهرسك، داخل معرض الدفاع الأول، لمناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة فرص تعزيز التعاون في المجالات الصناعية المختلفة، بما في ذلك إمكانية إقامة شراكات بين الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ونظيرتها البوسنية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المستقبلي.

بدوره ثمّن السيد فيدران لاكيتش مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في فعاليات معرض "درع البلقان 2026"، مشيدًا بالتطور الملحوظ بالصناعات الدفاعية لشركات الإنتاج الحربي والذي لمسه خلال مشاركته بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية بالعام الماضي.

وأكد "لاكيتش" على أهمية تعزيز التعاون بين البوسنة والهرسك ومصر في المجالات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على إستكمال التواصل والتنسيق للعمل على تحويل فرص التعاون المطروحة إلى مشروعات وشراكات صناعية تخدم المصالح المشتركة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي البوسنة والهرسك مجلس الوزراء الصناعات الدفاعية جمبلاط تكنولوجيات التصنيع سراييفو

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