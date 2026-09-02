«القاهرة 2026» تتجاوز حدود المنافسات الرياضية ببرنامج متكامل من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية لشباب القارة

التعليم العالي:

«شعلة واحدة.. قارة واحدة».. الرياضة جسر للتواصل والثقافة بوابة للتقارب بين شباب أفريقيا

«ليالي أفريقيا» ومعرض للحضارة المصرية وعروض فنية وأفلام أفريقية ومسابقات تفاعلية ضمن الفعاليات المصاحبة للدورة

ضيافة مصرية وإبداعات طلابية وألعاب إلكترونية ومسابقة «أفضل صورة تذكارية» لصناعة ذكريات استثنائية للوفود

فعاليات ثقافية وفنية تعزز الدبلوماسية الشبابية وتفتح مساحات للتعارف والحوار وتبادل الثقافات بين شباب الجامعات الإفريقية

على هامش دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026، تحت شعار «شعلة واحدة.. قارة واحدة»، تقام مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية المصاحبة، التي تستهدف إثراء تجربة الوفود والطلاب المشاركين، وإتاحة مساحات للتفاعل الثقافي والإنساني، والتعريف بالتراث والهوية الوطنية للدول والجامعات المشاركة، بما يعكس التنوع الثقافي للقارة الأفريقية ووحدة شبابها.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن الفعاليات المصاحبة لدورة «القاهرة 2026» تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من استضافة هذا الحدث الإفريقي، وتحويله إلى تجربة تجمع المنافسة الرياضية مع المعرفة والحوار والتبادل الثقافي، مؤكدًا أن استضافة مصر للدورة تعكس دورها في دعم التعاون الإفريقي، وحرصها على توفير فرص حقيقية للتواصل والتقارب بين شباب الجامعات الإفريقية.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أن الدولة حريصة على تقديم دورة تليق بمكانة مصر وقدرتها التنظيمية، وتُبرز ما تمتلكه من رصيد حضاري وثقافي وفني، إلى جانب إبراز طاقات الجامعات المصرية وشبابها، بما يجعل من «القاهرة 2026» منصة للتعارف وتبادل الخبرات والثقافات، ويعزز جسور التواصل بين شباب القارة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية ونائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع اللجنة المنظمة والجهات المعنية على تقديم دورة استثنائية تليق بمكانة مصر ودورها في دعم وتطوير الرياضة الجامعية الإفريقية، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للدورة للمرة الأولى تمثل حدثًا تاريخيًا يعكس قدراتها التنظيمية وريادتها على المستوى الإفريقي.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن «القاهرة 2026» لا تمثل مجرد تجمع رياضي، وإنما تجمع شبابي إفريقي يسهم في ترسيخ قيم التنافس الشريف والروح الرياضية، وتعزيز التواصل والتعاون بين شباب الجامعات في القارة، مؤكدًا أن الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة تضيف بُعدًا إنسانيًا وحضاريًا مهمًا للدورة، وتدعم رسالتها في بناء جسور السلام والتعاون بين شعوب القارة.

وأكد الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، استمرار التنسيق بين مختلف الجهات واللجان المعنية بالدورة، ومراجعة الموقف التنفيذي لجميع الترتيبات التنظيمية واللوجستية والفنية وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تقديم دورة متميزة تليق بحجم المشاركة الإفريقية.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على أن يتضمن البرنامج المصاحب للدورة مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تتيح للوفود والطلاب المشاركين التعرف على جوانب من الثقافة والحضارة المصرية، إلى جانب التعرف على ثقافات الدول الإفريقية المشاركة، بما يعزز التفاعل بينهم ويجعل من «القاهرة 2026» تجربة متكاملة تتجاوز حدود المنافسات الرياضية.

وأكد الدكتور هشام أحمد علي، مدير دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، اكتمال الاستعدادات التشغيلية للدورة، وجاهزية المنشآت الرياضية ومواقع الإقامة والانتقالات والخدمات اللوجستية لاستقبال الوفود والمشاركين، مشيرًا إلى أن العمل يجري بصورة متواصلة لضمان انسيابية جميع مراحل الدورة وتوفير أفضل الظروف للمشاركين.

وأوضح أن الفعاليات المصاحبة تمثل عنصرًا مهمًا في برنامج الدورة، حيث تستهدف توفير أجواء تفاعلية تجمع شباب الجامعات الإفريقية خارج إطار المنافسات، وتتيح لهم التعارف والتواصل وتبادل الخبرات، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية التي تعكس التنوع الإفريقي والهوية المصرية.

وأكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن الفعاليات المصاحبة لدورة «القاهرة 2026» تنطلق من رؤية متكاملة تستهدف أن تكون الدورة تجربة إنسانية وثقافية لا تُنسى لشباب القارة الإفريقية، موضحًا أن الرياضة تفتح الباب للتنافس الشريف، بينما تفتح الثقافة والفنون والتراث مساحات أوسع للتعارف والتواصل وبناء الصداقات بين الشباب.

وأشار الدكتور كريم همام إلى أن التصور المقترح للفعاليات يستهدف تقديم صورة حضارية عن مصر، وإبراز ثراء الحضارة المصرية وتنوعها الثقافي والفني، إلى جانب إتاحة الفرصة للوفود المشاركة للتعريف بثقافاتها وتراثها وهوياتها الوطنية، بما يعكس التنوع الذي تزخر به القارة الإفريقية، ويؤكد في الوقت ذاته وحدة شبابها، لافتًا إلى حرص البرنامج على الاستفادة من الطاقات والمواهب الإبداعية لطلاب الجامعات المصرية في الفنون والموسيقى والعروض الرياضية والاستعراضية.

وشدد الدكتور كريم همام على أن قوة أي بطولة لا تُقاس فقط بما تحققه من نتائج داخل الملاعب، وإنما بما تتركه من أثر إنساني وثقافي في نفوس المشاركين، مؤكدًا أن الهدف هو أن يغادر كل شاب إفريقي مصر وهو يحمل ذكريات مميزة، وصداقات جديدة، وصورة إيجابية عن مصر وحضارتها وشعبها، وأن تسهم «القاهرة 2026» في جعل الرياضة والثقافة والفنون أدوات حقيقية لبناء جسور المستقبل بين شباب القارة.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن البرنامج المصاحب للدورة يمثل أحد المكونات المهمة للرسالة الإعلامية والحضارية لـ«القاهرة 2026»، من خلال إبراز حجم المشاركة الإفريقية والتنوع الثقافي للوفود، والتعريف بما تمتلكه مصر من مقومات حضارية وثقافية وفنية، مؤكدًا أن التغطية الإعلامية ستواكب مختلف الفعاليات لإبراز هذه الصورة المتكاملة للدورة.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار أن تنوع الفعاليات المصاحبة يعكس حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن تكون الدورة مساحة حقيقية للتقارب بين شباب القارة، وتبادل الخبرات والثقافات، وتعزيز قيم الصداقة والتسامح والتعاون والانتماء الإفريقي، بما يجعل آثار الدورة ممتدة إلى ما بعد انتهاء المنافسات.

واستعرض مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الفعاليات المصاحبة استقبال الوفود المشاركة بلمسات تعكس كرم الضيافة المصرية والهوية الوطنية، من خلال تقديم مشروبات ومأكولات شعبية مصرية، إلى جانب عربات للمأكولات الشعبية، مع تخصيص أماكن مناسبة لهذه الأنشطة بالتنسيق مع الجامعات المستضيفة ومقار إقامة الوفود.

كما يتضمن البرنامج إقامة معرض يعكس جوانب من الحضارة المصرية عبر العصور، ويقدم المنتجات التي تجسد الهوية المصرية والتراث الأصيل، إلى جانب عروض للموسيقى الحية تجمع بين الأصالة والإبداع، واستخدام الألوان والأزياء التقليدية المصرية، وإبراز الرموز والفنون المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، فضلًا عن عرض المشغولات اليدوية والهدايا التذكارية التي تحمل شعار الدورة، ومجسمات تعكس ملامح الشخصية المصرية عبر العصور.

وتشارك طاقات طلابية وإبداعية من الجامعات المصرية في الفعاليات الفنية، من خلال عرض لوحات فنية يقدمها طلاب كليات التربية الفنية والفنون الجميلة، ومشاركة فرق الكورال الجامعية، وأقسام التربية الفنية بكليات التربية النوعية، إلى جانب تقديم عروض للفنون الشعبية المصرية والأفريقية، بما يتيح منصة للتعبير الفني والتبادل الثقافي بين شباب القارة.

وتقام فعاليات «ليالي أفريقيا» خلال الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر 2026، لتكون مساحة مفتوحة للتعريف بثقافات الدول المشاركة، وإبراز تنوعها وتراثها وفنونها، وترسيخ قيم التواصل والوحدة والتسامح بين شباب الجامعات الإفريقية.

ويتضمن البرنامج كذلك عروضًا يومية لأفلام من السينما الإفريقية بالتعاون مع مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، حيث يتم تقديم مجموعة من الأفلام المترجمة التي تتناول قضايا الهوية والتراث والإبداع وقصصًا إنسانية ملهمة من مختلف أنحاء القارة، بما يفتح مجالًا للحوار وتبادل الرؤى من خلال السينما.

كما تتضمن الفعاليات تنظيم مسابقة «أفضل صورة تذكارية» عبر الصفحة الرسمية للدورة، بهدف تشجيع المشاركين على توثيق لحظاتهم وذكرياتهم خلال «القاهرة 2026»، على أن تستند المفاضلة إلى عدة معايير، من بينها التفاعل وعدد المشاركات، والإبداع والأصالة، والاحترافية في التصوير، ومدى ارتباط الصورة بالدورة وقدرتها على توثيق أجوائها.

وتشهد الفعاليات مشاركة طلاب كليات علوم الرياضة في تقديم عروض فنية ورياضية واستعراضية، إلى جانب التعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية لتوفير مساحات وأدوات مناسبة لممارسة الألعاب الإلكترونية، فضلًا عن تنظيم مجموعة من الألعاب والمسابقات الترفيهية التقليدية، ومنها شد الحبل، وألعاب التوازن، ونط الحبل، وغيرها من الأنشطة التي تتيح أجواء من المرح والتفاعل بين المشاركين.

وتأتي دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة السيد/ جوهر نبيل، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة.

ومن المقرر أن تستضيف مصر فعاليات الدورة خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026، بمشاركة 2082 مشاركًا من 18 دولة إفريقية و82 جامعة ومؤسسة تعليمية، يتنافسون في 18 رياضة رئيسية، بينها 4 رياضات جماعية و14 رياضة فردية، إلى جانب 4 رياضات بارالمبية و3 رياضات استعراضية تُدرج للمرة الأولى ضمن فعاليات الدورة.