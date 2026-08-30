خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. توجيهات مهمة من وزير التعليم العالي قبل العام الدراسي الجديد

وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الثقافة يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة السويس

وزير التعليم العالي يوجه بـ:

- تعزيز دور الجامعات في دراسة القضايا والمشكلات والتحديات التي تواجه الدولة

- تعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية⁠

- التوسع في تطبيق نظم الميكنة والتحول الرقمي بمختلف القطاعات الجامعية

- الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد 2026/2027

- الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية وتأمين المنشآت الجامعية

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة السويس.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة السويس، برئاسة الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

قدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد عبدالمولى لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور شريف العطار لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وقدم المجلس التهنئة للدكتور أشرف إمام لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور محمود صديق حسن، لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، متمنين لسيادتهم التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة الجامعات لتعزيز دورها في دراسة القضايا والمشكلات والتحديات التي تواجه الدولة، وإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية التي تسهم في تشخيصها واقتراح حلول وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز إسهام المنظومة التعليمية والبحثية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، الجامعات إلى الاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتطوير البرامج الدراسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية، بما يضمن تقديم خدمات صحية وتعليمية متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة.

ووجّه الوزير الجامعات بمواصلة التوسع في تطبيق نظم الميكنة والتحول الرقمي بمختلف القطاعات الجامعية، بما يعزز كفاءة الإدارة الجامعية، ويرتقي بجودة التعليم، ويضمن الشفافية والموضوعية في عمليات التقييم والامتحانات.

كما وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة بضرورة الانتهاء مبكرًا من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب، والتأكد من جاهزية المنشآت والقاعات والمعامل والمدرجات، ورفع كفاءة الخدمات التعليمية والإدارية، وتوفير بيئة جامعية آمنة ومحفزة على التعلم، مع الاستعداد الكامل لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، بما يسهم في توفير عام دراسي مستقر ومنتظم وتحقيق جودة العملية التعليمية.

وشدد الدكتور عبدالعزيز قنصوة على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية داخل الجامعات، وتوفير بيئة تعليمية وعملية آمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا أهمية إجراء أعمال الصيانة الدورية للمنشآت والمرافق والتأكد من كفاءة وسائل الحماية والسلامة.

وأشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًا، ومنها إدراج 6 جامعات مصرية في نتائج النسخة الأخيرة لتصنيف شنغهاي العالمي (ARWU) لعام 2026، وذلك ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، والتي شملت إجمالي أكثر من 2500 مؤسسة تعليمية جرى تقييمها عالميًا. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كبرى التصنيفات العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أغسطس، جاء في مقدمتها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالعزيز قنصوة؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد وانتظام العملية التعليمية، واستعرض الوزير جهود الارتقاء بالبيئة التعليمية والبحثية وتطوير الخدمات التعليمية والتدريبية، وتحسين الإمكانات وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، وجهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع المؤسسات التعليمية المرموقة، وكذلك استعراض جهود مواءمة أعداد المقبولين بالتخصصات الجامعية مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، لمتابعة مستجدات ملفات عمل الوزارة، وشملت إطلاق برامج دولية ودرجات مزدوجة ومشتركة، والجهود المبذولة لتطوير وتشغيل المستشفيات الجامعية، واستعراض موقف تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات المصرية، وتسليط الضوء على الاستعدادات الخاصة باستضافة الدورة الثانية عشرة للألعاب الأفريقية للجامعات، المقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة لاستعراض أبرز محاور عمل الوزارة للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، وشملت تعزيز تنافسية الجامعات المصرية، وربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والتوسع في تصدير التعليم المصري واستقطاب الطلاب الدوليين، إلى جانب الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين، واستعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة الإجراءات التنفيذية لتطوير منظومة الطلاب الوافدين، وتوحيد مسارات القبول، وتيسير إجراءات التأشيرات والالتحاق بالجامعات المصرية، إلى جانب التوسع في التسويق للتعليم العالي المصري دوليًا.

ووقع الدكتور عبدالعزيز قنصوة بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدارة موارد صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، بما يضمن تحقيق العائد الأمثل على استثمار هذه الموارد، ودعم الابتكار ورعاية النوابغ، ومساندة خطط تطوير ريادة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لبدء تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا TIER1 في مصر بخمس جامعات مصرية هي: (القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط)، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، كما التقى الوزير أوائل طلبة الثانوية العامة لعام 2026 على مستوى الجمهورية، من مختلف الشعب، وأوائل الطلبة من المكفوفين والدمج.

وفي إطار جولاته الميدانية، قام الوزير بتفقد مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل به وتقديم المساعدة وتيسير كافة الإجراءات للطلاب وأولياء الأمور، كما تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، مقر المركز القومي للبحوث، بالإضافة إلى تفقد مقر جامعة العلمين الدولية، كما شهد الوزير احتفال جامعة العلمين الدولية بالحصول على اعتراف منظمة الصحة العالمية كأول جامعة معززة للصحة في مصر وإفريقيا، بالإضافة إلى حضور حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الطب البشري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وسلط التقرير الضوء على زيارة الوزير إلى دولة تشاد، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية التشادية، بحضور وزراء ولفيف من كبار المسؤولين من الجانبين ورجال الأعمال، كما شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة في اللقاء الذي عُقد مع الرئيس التشادي، بالإضافة إلى قيام الوزير بزيارة تفقدية لفرع جامعة الإسكندرية في إنجامينا بدولة تشاد، لمتابعة التشطيبات النهائية والتجهيزات الخاصة بالفرع، استعدادًا للافتتاح الرسمي المقرر في مايو 2027، بالإضافة إلى عقد لقاء تشاوري مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني بدولة تشاد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين،

وأضاف التقرير أن الوزير شارك في الجلسة العامة من مؤتمر "المصريين بالخارج" في نسخته السابعة، والتقى الوزير بمحافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مستجدات المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل"، والوقوف على الاستعدادات الخاصة بالعام الجامعي الجديد 2026/ 2027 وقبول طلاب جدد بالمنحة في مرحلتها الثانية، بما يضمن استمرار تقديم الدعم للطلاب المستحقين اجتماعيًا وتحقيق أهداف المبادرة، كما شهد الوزير ختام فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة بناء القدرات للجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك ترأس الوزير اجتماع اللجنة العليا للتنسيق، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع محافظ الوادي الجديد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأضاف التقرير أنه تم عقد الجلسة الأولى لمجلسي أمناء جامعة دمنهور الأهلية وجامعة طنطا الأهلية، بدعوة من الوزير، حيث تم اختيار رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأمين المجلس وذلك بمجلسي الجامعتين، كما وقّع الوزير بروتوكول تعاون لإطلاق «البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء المصري للقيادة»، والذي يستهدف اكتشاف ورعاية وتأهيل النشء المصري المتفوق، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، كما ترأس الوزير الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، لإعلان الحدود الدنيا بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2026/2027، كما تابع الوزير عرضًا تقديميًا حول تطوير التخصصات الجامعية وربطها بسوق العمل، كما ترأس الوزير اجتماع مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت"، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر.

وفي إطار الاستعدادات لاستضافة جمهورية مصر العربية لدورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026، شهد مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة، مراسم إطلاق شعلة الدورة، كما عقد الوزير اجتماعًا مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية لبحث التغطية الإعلامية للدورة، كما استقبل الوزير الدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، لمناقشة الاستعدادات النهائية والترتيبات التنفيذية الخاصة بالدورة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس استعرض تقريرًا من اللجنة العليا لاختبارات القدرات، بشأن اختبارات القدرات التي تمت بالكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك للقبول بالعام الدراسي 2026/2027، وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات القدرات، حيث بلغ عددهم 130474 طالبًا وطالبة، وتغيب منهم 8042 طالبًا وطالبة، ليبلغ عدد الذين أدوا الاختبارات نحو 122432 طالبًا وطالبة، وحصل 78822 طالبًا وطالبة على لائق، فيما حصل 43610 طالبًا وطالبة على غير لائق، وذلك على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس تابع جهود الجامعات في إدخال تحديثات بخطة تطوير أداء الجامعات، بما يضمن حوكمة مؤسسات التعليم العالي باعتبارها الركيزة الأساسية للنهوض بمنظومة التعليم العالي، ويضع خريطة طريق لاستكمال تطوير أداء الجامعات، بما يساعدها على الارتقاء بمكانتها ويدعم قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

واستعرض الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا تقريرًا حول خطة الجامعة للتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة، حي تضمن التقرير الفني الخاص بمشروع محطة معالجة المياه الرمادية بكلية الهندسة، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها بنجاح، كما تضمن التقرير استعراض أهداف المشروع وشبكة الصرف ومنظومة الضخ ووحدة المعالجة والترشيح والخزان ولوحة التحكم وشبكة الري والرؤية المستقبلية.

واستعرض الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية تقريرًا حول الدراسة التي وافق عليها مجلس جامعة المنوفية المقدمة من كلية الهندسة "قسم الهندسة المعمارية" بعنوان: "العزل الحراري والمعايير التصميمية لتحقيق كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها – دراسة فنية للمباني المستقبلية"، بهدف وضع معايير تصميمية يمكن الاستناد إليها في المشروعات المعمارية، بما يضمن تحقيق أفضل أداء حراري للمباني الجديدة.

واستعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تقريرًا حول إنجازات الجامعة في مجال تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان خلال الفترة من 2021 وحتى 2026، وتضمن التقرير أبرز جهود الجامعة في تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والانتماء، من خلال تنفيذ أنشطة أكاديمية وتوعوية ومجتمعية، وإنشاء وحدة حقوق الإنسان، وتنظيم الندوات والبرامج التدريبية، وإطلاق جائزة جامعة بنها التقديرية في مجال حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان داخل المجتمع الجامعي.

كما استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تقريرًا حول خطة الجامعة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي (2027-2031)، بهدف وضع إطار مؤسسي متكامل لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الجامعة.

كما استعرض الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، تقريرًا للجامعة الذي يتضمن أنشطة الجامعة خلال شهر مايو ويونيو ويوليو، وتضمن التقرير جهود الجامعة في التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، وتطوير النظم الإدارية، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز فرص التعاون المشترك.

واستعرضت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، تقريرًا حول إجراءات الجامعة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وذلك بإعادة تدوير المياه الرمادية، بما يحقق الاستدامة البيئية.

وناقش المجلس دراسة مقترح توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين تحالفات أقاليم الجامعات المصرية والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

ووجه المجلس بدراسة مقترح المنصة الإلكترونية لتجميع جهود الجامعات في مبادرة 100 مليون شجرة.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لأنشطة وفعاليات تحالف إقليم الدلتا خلال العام الجامعي 2025/2026، في إطار دعم المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".