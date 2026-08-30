قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاسيميرو يشيد بميسي بعد هاتريك اليوم: «بوجوده نحن أقوى بكثير»
مساعدات إنسانية تتدفق إلى غزة عبر كرم أبو سالم وسط عراقيل إسرائيلية
حريق هائل داخل مول بالقرب من محطة وقود بالتجمع.. والدفع بسيارات الإطفاء
نسيم: زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تؤكد أن مصر شريك أساسي في صياغة التوازنات الدولية
الصحة تتابع واقعة اندلاع حريق محدود في مستشفى كفر الزيات العام وتؤكد سلامة المرضى والعاملين
سيفشل أمام جغرافيا إيران.. طهران: الحصار الأمريكي لن يعزل البلاد.. و«سنرد بقوة»
محمد فراج: 14 مليار دولار استثمارات صينية مستهدفة في مصر بنهاية 2026
موعد مباراة الزمالك ضد منتخب السويس بتروجت والقنوات الناقلة
تفاصيل حادث دهس مروع بمرسى مطروح أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين
خلال ساعات.. مواعيد وتفاصيل قرعة الحج 2027 العلنية من وزارة الداخلية
روسيا تتوعد بضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية.. إحراز تقدم في سومي ودونيتسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي ومحافظ السويس يبحثان تعزيز التعاون في التعليم والصحة والبحث العلمي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، صباح اليوم الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والصحية، بحضور الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بديوان عام محافظة السويس.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، و أحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف محافظات الجمهورية، وتسخير الإمكانات العلمية والأكاديمية والخبرات المتخصصة بالجامعات؛ لدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على دعم الجامعات وتعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي، باعتبارها شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، من خلال توظيف إمكاناتها العلمية والبحثية وخبراتها المتخصصة في خدمة قضايا المجتمع، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء هاني رشاد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التعليم العالي وجامعة السويس، بما يسهم في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بالخدمات التعليمية والطبية المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا افتتاح قسم الغسيل الكلوي بمستشفى السويس الجامعي، بما يسهم في دعم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما يجري حاليًا العمل على تجهيز قسم الحروق بالمستشفى، تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله، من خلال المشاركة المجتمعية لمؤسسة السويدي، بما يدعم القطاع الصحي بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن تطوير الخدمات الطبية بجامعة السويس يمثل خطوة مهمة لتوفير خدمات علاجية متخصصة لأبناء المحافظة، وتقليل الحاجة إلى الانتقال خارج السويس لتلقي العلاج، مشيدًا بدور الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم جهود الدولة والارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعمها الكامل لجامعة السويس، وتعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمحافظة السويس.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي محافظة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

السيدة والفتاة

اعتداء لفظي وجسدي.. سيدة تنهال على فتاة بالضرب والعض داخل ميكروباص وتشوه وجهها

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

ترشيحاتنا

مزارع سمكية

كيف تحصل على ترخيص مزرعة سمكية بطريقة قانونية وسريعة؟.. ​الشروط والتكاليف

الاستعلام عن الأحكام الجنائية

القضايا بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن الأحكام الجنائية أونلاين عبر بوابة النيابة العامة 2026

شحن كارت الكهرباء

لتجنب انقطاع الكهرباء.. كيف تدير شريحة الاستهلاك بذكاء لتلافي الرسوم الإضافية

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد