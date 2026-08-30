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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من مصطفى محمد بعد اقتراب انضمامه لقونيا سبور التركي

مصطفى محمد
مصطفى محمد
عبدالله هشام

علق المهاجم المصري مصطفى محمد في أول ظهور داخل مدينة قونيا على اقترابه من الانضمام لنادي قونيا سبور التركي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. 

وخلال استقبال وسائل الإعلام التركي لمصطفى محمد وجه لاعب نانت السابق رسالة للجماهير قائلا : أشعر براحة كبيرة إنه نادٍ كبير، أريد أن أبذل قصارى جهدي من أجلي ومن أجل هذا النادي، هذا كل شيء"

وواصل :"لن أقول أي شيء الآن، سأجيب على أرض الملعب".

وظهر المهاجم المصري مصطفى محمد في مطار إسطنبول خلال الساعات الماضية، استعدادا لحسم التعاقد بشكل رسمي مع نادي قونيا سبور التركي.

وشهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن مستقبل مصطفى محمد، بعدما توصل نادي كونيا سبور التركي إلى اتفاق مبدئي من أجل التعاقد مع المهاجم المصري، ليعود بذلك إلى أجواء الدوري التركي الذي سبق له خوض تجربة ناجحة فيه.

ومن المنتظر أن يتم استكمال الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة، في ظل رغبة النادي التركي في تدعيم خط هجومه مع انطلاق منافسات الموسم الجديد.

مصطفى محمد قونيا سبور التركي الدوري التركي منتخب مصر محمد صلاح

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