أحمد شوبير يفتح النار على منتقدي الأهلي بسبب صفقة مصطفى محمد

شنّ الإعلامي أحمد شوبير هجومًا حادًا على من وصفهم بـ«الأطفال» الذين يتحدثون عن وجود أيادٍ خفية أو تدخلات أهلاوية في بعض الأزمات، مؤكدًا أن هذه الأحاديث «صبيانية تافهة لا قيمة لها»، وطالب بالتركيز على حل المشكلة بشكل صحيح بدلًا من إثارة الجدل في الشارع.

وتطرق شوبير، خلال برنامجه «الناظر»، إلى التصريحات المتكررة بشأن استبعاد حسام حسن لمصطفى محمد من منتخب مصر، بسبب رفض اللاعب الانتقال إلى الأهلي، متسائلًا: «هل طلعت واعتذرت؟».

وأشار إلى أن مصطفى محمد يوقع حاليًا لنادي قونيا سبور التركي مقابل 750 ألف دولار تُسدد على 3 سنوات، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

وأضاف شوبير: «هل ده ما كانش سهل قدام النادي الأهلي؟ الأهلي كان هيقوله عليا بنص مليون كاش وخلص»، منتقدًا من سبق لهم التأكيد على أن اللاعب رفض الأهلي وفضّل الانتقال إلى قونيا سبور، مطالبًا بإنهاء حالة «التسخين» الموجودة في الشارع، قائلًا: «اصحى فوق.. كفاية بقى».