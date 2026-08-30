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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد جراحة الرباط الصليبي.. يوسف بلعمري يغادر المستشفى ويبدأ التأهيل

بلعمري
بلعمري
محمد سمير

يغادر المغربي يوسف بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، مستشفى في مدينة ميونيخ الألمانية، بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لعلاج إصابة الرباط الصليبي في الركبة اليمنى.

وكان بلعمري قد أجرى جراحة بالمنظار لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، تحت إشراف الخبير الألماني كريستيان برال، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وأبعدته عن المشاركة مع الفريق.

ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى المغرب عقب مغادرته المستشفى، لبدء المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي، على أن تتحدد مراحل التأهيل التالية وفقًا لحالته واستجابته للعلاج.

ويخضع بلعمري لبرنامج تأهيلي متدرج يستهدف استعادة القوة العضلية والحركة والجاهزية البدنية، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات ثم المشاركة في المباريات بعد الحصول على الضوء الأخضر الطبي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، نجاح الجراحة التي خضع لها بلعمري، موضحًا أن اللاعب سيخضع للمتابعة الطبية المستمرة خلال الفترة المقبلة.

ورافق الدكتور علاء مأمون، نائب رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، اللاعب خلال وجوده في ألمانيا، لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالجراحة وفترة ما بعد العملية.

ويحرص الجهاز الطبي للأهلي على متابعة برنامج تأهيل بلعمري بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية، بهدف ضمان عودته إلى الملاعب في أفضل حالة بدنية وفنية، دون التعجل في استكمال مراحل التعافي.

الرباط الصليبي جراحة الرباط الصليبي يوسف بلعمري الأهلي رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي

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