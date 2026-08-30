خالد الغندور يطالب بالتحقيق في تصريحات كريم حسن شحاتة بشأن واقعة مباراة الأهلي وزد

طالب الإعلامي خالد الغندور بضرورة التحقيق فيما ذكره زميله كريم حسن شحاتة بشأن واقعة مباراة الأهلي وزد، مؤكدًا أن ما قيل لا يجب أن يمر دون توضيح، سواء من خلال نفيه أو تأكيده ومحاسبة المخطئ.

الأهلي وزد

وأوضح الغندور أن جميع الأطراف المعنية بالواقعة موجودة، سواء نادي زد، أو وائل جمعة، أو الحكم محمد معروف، إلى جانب اتحاد الكرة ولجنة الحكام، مشيرًا إلى وجود فيديو للحالة التي شهدت دخول علي محمود على مصطفى ميسي.

وأشار إلى أن هناك أيضًا حديثًا دار بين محمد معروف ووائل جمعة عقب الواقعة، فضلًا عن إجراء تغيير على علي محمود، في ظل وجود تقنية حكم الفيديو المساعد التي تسجل كل ما يحدث داخل الملعب.

وشدد خالد الغندور على أن الوصول إلى الحقيقة أصبح ممكنًا، قائلًا إن ترك الموضوع دون تحقيق أو توضيح سيكون «أكبر غلط»، خاصة مع إمكانية مراجعة التسجيلات والفيديوهات للوصول إلى الحقيقة كاملة.