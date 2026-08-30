اعتداء لفظي وجسدي.. سيدة تنهال على فتاة بالضرب والعض داخل ميكروباص وتشوه وجهها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة وقوع مشادة كلامية بين سيدة وفتاة داخل أحد الميكروباصات، قبل أن تتطور الأمور إلى تعدٍ لفظي وجسدي على الفتاة وسط حالة من الاستياء بين الركاب.

وأظهر الفيديو، المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، قيام السيدة بالتعدي على الفتاة بالضرب، وسط محاولات من الأخيرة للاستغاثة وطلب المساعدة من المتواجدين داخل الميكروباص.

وبحسب ما جرى تداوله مع مقطع الفيديو، فإن المشادة الكلامية بين الطرفين تطورت بصورة مفاجئة، حيث اتهمت الفتاة السيدة بالتعدي عليها وإصابتها في مناطق متفرقة من جسدها، بالإضافة إلى عضها والتسبب في إصابات بوجهها.

كما تضمنت الواقعة توجيه عبارات لفظية للفتاة، فيما جرى حذف الألفاظ الخارجة من الفيديو المتداول حفاظًا على الذوق العام.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بكشف ملابسات ما حدث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الواقعة.