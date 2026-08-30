3 حكمات يمثلن مصر في دورة شمال أفريقيا المؤهلة لدوري أبطال السيدات

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، عن مشاركة ثلاث حكمات مصريات في دورة شمال أفريقيا، المؤهلة إلى دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2026، والتي تقام خلال الفترة من 30 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يمثل التحكيم النسائي المصري، في هذه الدورة كل من: الحكمة الدولية رحمة يوسف، حكمة للساحة، والدوليتين جمالات أحمد شبل ومي حسن، مساعدتين.

وتشارك 4 أندية في دورة شمال أفريقيا وهي: مسار المصري والجمعية الرياضية النسائية بالساحل التونسي، وأقبو الجزائري والفتح الرياضي المغربي.

ويأتي ظهور الحكمات المصريات في هذه المشاركات، في إطار الثقة التي يحظى بها التحكيم المصري على المستوى الأفريقي، وحضوره المميز في إدارة المباريات المهمة بمختلف المسابقات.