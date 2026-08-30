محمد أضا يكشف توضيحات لجنة الحكام بشأن الحالات الجدلية في مباريات الدوري

كشف الإعلامي محمد أضا عن توضيحات لجنة الحكام بشأن عدد من الحالات التحكيمية الجدلية التي شهدتها مباريات الدوري خلال الفترة الأخيرة.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «لمسة يد بن شرقي أمام زد لا تستوجب احتسابها ركلة جزاء، لأن اليد في وضعها الطبيعي، هناك التحامًا حدث بين منصف بقرار وعبد الله بكري قبل هدف الأهلي الثاني، لكن الحكم سمح باستمرار اللعب، وبعدها استحوذ بكري على الكرة ومررها بشكل خاطئ، ولا يمكن للحكم الرجوع إلى لعبة لم يحتسبها خطأ من البداية لأنه يراها لا تستحق».

وأشار أضا إلى أن علي محمود لاعب الأهلي كان يستحق الإنذار الثاني والطرد خلال مباراة فريقة أمام زد، مؤكداً أن أحمد فتوح لاعب الزمالك أيضًا كان يستحق الإنذار الثاني والطرد في لقاء الزمالك والبنك الأهلي.

وأوضح أضا، أن لعبة أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي، لا تستوجب احتساب ركلة جزاء، لأن الشد من التيشيرت لم يكن قويًا ولم يمنع ريان من استكمال السير بالكرة، بل إنه واصل اللعب وسدد الكرة وتصدى لها المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك.