محمد أبو العلا يطالب لجنة الحكام بتوضيح معايير الـVAR و ركلات الجزاء

انتقد محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، بعض الحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الدوري خلال الجولتين الأولى والثانية، مطالبًا لجنة الحكام بتقديم توضيحات سريعة بشأن القرارات المثيرة للجدل ومعايير استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وقال أبو العلا، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الدوري لا يزال في جولته الثانية، إلا أن هناك العديد من الحالات التحكيمية التي تحتاج إلى توضيح، خاصة فيما يتعلق باحتساب البطاقات وحالات الطرد.

وأضاف: «بنحس إن فيه تغاضي في بعض الأوقات عن كروت.. وعن حالات طرد»، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا علامات استفهام حول بعض قرارات الـVAR والإعادات التلفزيونية للحالات التحكيمية.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن بعض اللقطات يتم إعادتها أكثر من مرة، بينما توجد مواقف أخرى لا تحصل على المساحة نفسها من الإعادة والمراجعة، وهو ما يثير تساؤلات حول المعايير التي يتم الاعتماد عليها.

وتابع: «أمور واضحة زي الشمس.. ألاقي ركلات جزاء بتتحسب في موقف وما تتحسبش في موقف تاني»، مؤكدًا أن المطلوب هو توضيح المعيار الذي تستند إليه لجنة الحكام في التعامل مع الحالات المتشابهة.

ووجه أبو العلا رسالة إلى لجنة الحكام، قائلًا: «محتاجين توضيحات سريعة.. ونفهم المعيار والمقياس»، مطالبًا بالكشف عن أسس اتخاذ القرارات التحكيمية، خاصة مع تكرار الحالات المثيرة للجدل في بداية الموسم