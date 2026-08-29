السيطرة على حريق داخل بورتو مارينا العلمين.. صور

عادت الحياة إلى طبيعتها داخل منطقة الممشى بمنتجع بورتو مارينا العلمين، عقب نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع بأحد المحال التجارية مساء اليوم الجمعة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة النيران والسيطرة عليها بالكامل، قبل الانتهاء من أعمال التبريد بموقع الحريق، للتأكد من عدم وجود أي بؤر نيران قد تتسبب في تجدد الاشتعال أو امتداد الحريق إلى المحال والمنشآت المجاورة.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال المعاينة ورفع آثار الحريق، إلى جانب إجراء التحريات اللازمة لكشف أسبابه وملابساته، وحصر حجم التلفيات والخسائر المادية الناتجة عنه.

وعقب انتهاء أعمال السيطرة والتبريد، عادت الحركة إلى طبيعتها داخل المنطقة، مع تأمين موقع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين ورواد منتجع بورتو مارينا