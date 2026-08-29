قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد أبو العلا يطالب لجنة الحكام بتوضيح معايير الـVAR و ركلات الجزاء
أمريكا تمنع وزيرة عراقية سابقة من دخول بلادها وتضعها على قوائم الإرهاب
الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس في مصر.. انخفاض الحرارة لـ35 درجة
السيطرة على حريق داخل بورتو مارينا العلمين.. صور
هشام زاهد: الفوز على زد خطوة مهمة في مشوار الأهلي بالدوري
كيف كان شكل النبي؟.. وصف دقيق لهيئة سيد البشر
اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
سعر أقل دولار في البنوك الآن
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تجنيد الأطفال في كولومبيا بعد الزلزال
رونالدو يصبح الهداف التاريخي للنصر في الدوري السعودي للمحترفين
أمير اليماني: سعيد بالإقبال الجماهيري الكبير على مسرحية متولي وشفيقة
عموتة يكشف موقف إمام عاشور وطاهر وكوكا.. ويخوض ودية لتجهيز البدلاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق داخل بورتو مارينا العلمين.. صور

بورتو
بورتو
يارا أمين

عادت الحياة إلى طبيعتها داخل منطقة الممشى بمنتجع بورتو مارينا العلمين، عقب نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع بأحد المحال التجارية مساء اليوم الجمعة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة النيران والسيطرة عليها بالكامل، قبل الانتهاء من أعمال التبريد بموقع الحريق، للتأكد من عدم وجود أي بؤر نيران قد تتسبب في تجدد الاشتعال أو امتداد الحريق إلى المحال والمنشآت المجاورة.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال المعاينة ورفع آثار الحريق، إلى جانب إجراء التحريات اللازمة لكشف أسبابه وملابساته، وحصر حجم التلفيات والخسائر المادية الناتجة عنه.

وعقب انتهاء أعمال السيطرة والتبريد، عادت الحركة إلى طبيعتها داخل المنطقة، مع تأمين موقع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين ورواد منتجع بورتو مارينا

منتجع بورتو مارينا بورتو مارينا العلمين العلمين حريق بورتو مارينا حريق بورتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

المعاش المبكر

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

جانب من الانجازات

وزارة النقل تستعرض إنجازات ضخمة بتكلفة تتجاوز 2 تريليون جنيه

مرصد القطامية

مرصد القطامية: تدريب طلاب علوم الفضاء بجامعة العاصمة على الرصد وتحليل البيانات ومتابعة خسوف القمر

بالصور

حطي المكرونة في قالب الكيك.. طريقة عمل أكلة بشكل جديد هتخطف العين

حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. لا تدخل في نقاشات عقيمة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج السرطان حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. لا تشارك كل أسرارك

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد