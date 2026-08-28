اشتعال النيران في مخزنين للخردة بـ رويسات شرم الشيخ.. والحماية المدنية تكافح الحريق

اندلع حريق في مخزنين للخردة بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم، فيما تكثف قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية جهودها للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت والمناطق المجاورة، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب حريق في منطقة الخردة بالرويسات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية ومجلس مدينة شرم الشيخ، برئاسة اللواء سامح المتولي، إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع النيران ومحاصرتها.

كما دفعت الوحدة المحلية بعدد من اللوادر، بينما شاركت سيارات المياه التابعة للمجتمع المدني والمقاولين وشركات المياه في جهود مكافحة الحريق، لدعم قوات الحماية المدنية والمساهمة في سرعة السيطرة على النيران.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال الإطفاء والتبريد، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم امتداد النيران إلى المخازن والمنشآت المجاورة، فيما تعمل الأجهزة المعنية على تأمين محيط موقع الحريق ورفع آثاره.

وتجري الجهات المختصة حصر التلفيات المادية الناجمة عن الحريق، بالتزامن مع أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسبابه وملابساته.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أسباب وملابسات اندلاع الحريق.