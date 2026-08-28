التضامن : التدخل السريع يتحرك لإنقاذ أم تعرضت للاعتداء بالسيدة زينب

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بفحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن قيام شابين بالتعدي على والدتهما بالضرب بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور، تحرك فريق التدخل السريع بالقاهرة لفحص الشكوى المتداولة، حيث انتقل إلى موقع البلاغ، وبالوصول إلى شقة السيدة والطرق على بابها، لم يستجب أحد.

وبسؤال الجيران، أفادوا بعدم وجود أحد داخل الشقة، موضحين أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط الشابين، فيما حضر جيران السيدة المذكورة وقاموا بإغلاق الشقة.

وأكد فريق التدخل السريع استعداده الكامل لتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية والدعم الاجتماعي والنفسي للأم، والعمل على توفير ما يلزم من مساندة، وذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على التدخل العاجل لحماية الفئات الأولى بالرعاية وتقديم الدعم اللازم لها.

وسيتابع فريق التدخل السريع الحالة، ومستعد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير الرعاية والدعم المناسبين للسيدة والحفاظ على سلامتها.

وتهيب الوزارة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شخص معرض للخطر ويحتاج إلى تدخل عاجل، مؤكدة أن سرعة الإبلاغ تسهم في إنقاذ الحالات وتوفير الحماية والرعاية لها.

ويمكن إرسال البلاغات من خلال الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16429، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528، أو خط «أبناء مصر» 19828، وكذلك التواصل عبر واتساب وزارة التضامن الاجتماعي 01557582104، مع إرسال الموقع الجغرافي أو أقرب عنوان للحالة، بما يساعد فرق التدخل السريع على سرعة الوصول إليها.