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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ربنا ياخدكم | رد صادم لـ محمد فضل شاكر على شائعة وفاة والده الفنان

محمد فضل شاكر ينفي شائعة وفاة والده فضل شاكر: «ربنا يطول بعمره "
محمد فضل شاكر ينفي شائعة وفاة والده فضل شاكر: «ربنا يطول بعمره "
أوركيد سامي

نفى الفنان محمد فضل  شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة والده، مؤكدًا أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، وأن والده ما زال على قيد الحياة.

وجاء رد محمد فضل  شاكر على أنباء وفاة والده ليضع حدًا لحالة الجدل التي أثارتها الشائعة، خاصة بعد انتشارها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتداول عدد من الحسابات أخبارًا غير دقيقة دون الرجوع إلى مصادر رسمية أو مقربين من الفنان.

وقال محمد فضل  شاكر  له ردًا على الشائعة علي السوشيال ميديا «غير صحيح، ربنا يطول بعمره وياخد من عمر كل من يصدر شائعات عنه بوفاته»، معربًا عن استيائه من تكرار مثل هذه الأخبار التي تتعلق بحياة والده.

وتأتي شائعة وفاة فضل شاكر ضمن سلسلة من الأخبار التي يتم تداولها بين الحين والآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يدفع أسرة الفنان أو المقربين منه إلى توضيح حقيقة الأمر أمام الجمهور، منعًا لاستمرار انتشار المعلومات المغلوطة.

شائعة وفاة فضل شاكر تثير جدلًا على مواقع التواصل

وفور انتشار خبر وفاة فضل شاكر، بدأ عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تداول الخبر والتعليق عليه، قبل أن يأتي نفي نجله ليؤكد عدم صحة ما تم تداوله.

ويطالب المقربون من الفنان فضل شاكر دائمًا بتحري الدقة قبل نشر الأخبار المتعلقة بحياته الشخصية أو الصحية، خصوصًا أن أخبار الوفاة تحديدًا تتسبب في حالة كبيرة من القلق بين محبيه وجمهوره.

ويأتي نفي محمد فضل شاكر ليؤكد أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية لا يستند إلى الحقيقة، داعيًا بشكل غير مباشر إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فضل شاكر اخبار الفن نجوم الفن

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