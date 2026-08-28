لتعزيز هجومه.. أستون فيلا يعلن ضم مهاجم تشيلسي

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون لتعزيز خط هجومه، قادمًا من تشيلسي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أستون فيلا دفع 47.5 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، بخلاف 17.5 مليون جنيه إسترليني مكافآت.

وقال أستون فيلا في بيان: "انضم اللاعب السنغالي الدولي، الذي خاض 37 مباراة دولية ومثل بلاده في كأس العالم 2026، إلى الفريق في صفقة انتقال نهائية".

ولعب جاكسون سابقا تحت قيادة إمرة أوناي إيمري مدرب أستون فيلا في صفوف فياريال، إذ سجل 12 هدفا في 26 مباراة بالدوري خلال موسم 2022-2023 في الدوري الإسباني.

وانضم إلى تشيلسي في صيف عام 2023، وسجل 30 هدفا في 81 مباراة في جميع المسابقات وساعد الفريق على الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقضى الموسم الماضي معارا إلى بايرن ميونيخ، إذ سجل 11 هدفا وفاز بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا، وكان ضمن تشكيلة السنغال في كأس العالم 2022 و2026.