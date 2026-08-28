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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نحتاج لاعبين لديهم رغبة.. ألونسو يعلق على استبعاد إنزو فيرنانديز من تشكيلة تشيلسي

إنزو فيرنانديز
إنزو فيرنانديز
مجدي سلامة

دافع مدرب تشيلسي، تشابي ألونسو، عن قرار استبعاد إنزو فرنانديز من تشكيلة الفريق في مباراة كأس الرابطة التي فاز فيها تشيلسي على لوتون يوم الخميس، وسط تقارير عن اهتمام مانشستر سيتي باللاعب.

وقال ألونسو إن النادي بحاجة إلى لاعبين يشعرون برغبة حقيقية في اللعب، وذلك خلال مناقشته لوضع لاعب الوسط اليوم الجمعة قبل مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون يوم الأحد.

وأضاف: "نحتاج إلى اللاعبين الذين هم في أفضل حالاتهم للمشاركة، علينا أن نأخذ جميع العوامل في الاعتبار، سواء كانوا في حالة جيدة أو لا يشعرون بالحماس الكافي للعب، من المهم جدًا بالنسبة لي أن يشعروا برغبة حقيقية في اللعب وأن يكونوا مستعدين جيدًا".

واختتم: "تحدثنا، وقررنا أنه من الأفضل (بالنسبة للوتون) ألا يكون ضمن التشكيلة، إنه لاعب من الطراز الرفيع، لا شك في ذلك".

فوز تشيلسي 

وفاز فريق تشيلسي على نظيره لوتون، فريق الدرجة الثالثة، بنتيجة 2-0 في غياب فرنانديز، معتمدًا على هدف سجله الوافد الجديد داني ويلبيك في أول ظهور له مع الفريق، بالإضافة إلى هدف عكسي سجله لوتون. أي أن صفقة لضم فرنانديز، الذي وصل مع الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم الشهر الماضي، ستجعل تشيلسي في وضع صعب.

إنزو فيرنانديز ألونسو تشيلسي

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