تشيلسي يتلقى عرضًا لضم نجم الأرجنتين

كشفت تقارير صحفية أن الحارس الدولى الأرجنتينى إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا الإنجليزى، تم عرضه على نادى تشيلسى لضمه خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وبحسب ما ذكرته شبكة «سكاى سبورت»، فإن ممثلى الحارس الأرجنتينى، قاموا بعرضه على مسؤولى تشيلسى، فى ظل رغبته فى الرحيل عن الفيلانز قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت أن مسؤولي تشيلسى بصدد عرض الأمر على الإسبانى تشابى ألونسو، المدير الفنى للبلوز، لحسم مسألة التعاقد مع الحارس الأرجنتينى.

وأشارت إلى أن أستون فيلا متفتح على بيع المتبقى من عقد مارتينيز، شرط الحصول على مبلغ مالى قدره نحو 40 مليون يورو.

ويذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت خلال الفترة الماضية إلى وجود اهتمام من جانب نادى يوفنتوس الإيطالى بالتعاقد مع مارتينز.

ويرتبط الحارس الدولى الأرجنتينى بعقد مع أستون فيلا ممتد حتى شهر يونيو من العام 2029.