كريستال بالاس يضم مدافع تشيلسي على سبيل الإعارة

أعلن نادي كريستال بالاس، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، عن ضم المدافع أكسل ديساي على سبيل الإعارة من تشيلسي.

شارك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في 61 مباراة مع تشيلسي منذ انضمامه إليه قادمًا من موناكو عام 2023.

وكان ديساي لعب معارًا مع وست هام يونايتد الموسم الماضي، حيث شارك في 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعليق مدافع تشيلسي

وقال ديساي في بيان: "أنا سعيد للغاية. يسير النادي في اتجاه جيد للغاية، لذا أعتقد أنه المكان المناسب لي لمواصلة مسيرتي".

وكان اللاعب الدولي الفرنسي ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي التي وصلت إلى نهائي كأس العالم 2022 في قطر.