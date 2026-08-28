محمد صلاح بعد وداع طرابزون الدوري الأوروبي: الليالي الصعبة وخيبات الأمل جزء من كرة القدم

علق الدولي المصري محمد صلاح، على خسارة فريقه طرابزون سبور التركي من نظيره فرينكفاروش المجري، برباعية نظيفة، في مباراة الأمس، ضمن منافسات ملحق الدوري الأوروبي، ليودّع فريقه البطولة.

وكتب محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" قائلًا: "لم يكن أي شيء في مسيرتي سهلًا على الإطلاق، الليالي الصعبة وخيبات الأمل جزء من كرة القدم، وتعلمت كيف أحولها إلى دافع يقودني نحو تحقيق البطولات".

وتابع: "طرابزون سبور هو فريقي، وأنا جزء من هذا المشروع بكل ما أملك، ولن تغيّر ليلة الأمس ذلك".

خسارة طرابزون

وأضاف: "أعلم أن التوقعات مرتفعة، ولدي إيمان حقيقي بأننا قادرون على تحقيق ما نطمح إليه وسنفعل ذلك".

واختتم: "«أتيت إلى هنا من أجل الفوز» ليست مجرد عبارة بالنسبة لي".