ثابتة بدون تغيير.. الأعيرة الذهبية في السعودية الآن

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 28-8-2026؛ على مستوى الأعيرة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ سعر الذهب في آخر تحديث له 486 ريالا سعوديا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 556 ريالا سعوديا.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 509.75 ريال سعودي.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 486.5 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 417 ريالا سعوديا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 3891 ريالا سعوديا.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 17.3 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب الدولار

ووصل سعر أوقية الذهب بالدولار 4611 دولارا .