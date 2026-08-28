هل ينتقل للأهلي؟.. المعد البدني يحسم الجدل بشأن متابعة بيزيرا

حسم ريناتو بوسكاريولي، المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن متابعة خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، لحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، والتي فتحت باب التكهنات حول إمكانية انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

وقال بوسكاريولي، في تصريحات إعلامية، تعليقًا على متابعة بيزيرا لحسابه: «يا لها من صدفة، لدينا بعض الأصدقاء المشتركين في البرازيل، لذلك من الطبيعي أن يقوم بمتابعتي، هذا كل ما في الأمر».

وأكد المعد البدني للأهلي أن متابعة اللاعب لحسابه لا تحمل أي دلالات خاصة، نافيًا وجود رابط بين الأمر وإمكانية انتقال بيزيرا إلى صفوف الأهلي.

وكانت متابعة خوان بيزيرا لحساب بوسكاريولي قد أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير الزمالك، خاصة في ظل الأزمة الحالية بين اللاعب والنادي، بعدما رفض العودة إلى التدريبات الجماعية استعدادًا للمشاركة مع الفريق في منافسات الموسم الجديد.

ويرغب بيزيرا في الرحيل عن الزمالك، بينما يتمسك النادي باستمرار اللاعب، ما زاد من التكهنات حول مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.