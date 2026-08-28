صفقة رائعة ولاعب ذكي جدًا .. دي زيربي يكشف رأيه في عمر مرموش قبل مواجهة نيوكاسل

تحدث الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن قدرات النجم المصري عمر مرموش، مؤكدًا أن اللاعب يمثل إضافة قوية للفريق، قبل ظهوره المرتقب بقميص السبيرز.

وقال دي زيربي خلال المؤتمر الصحفي: «عمر مرموش لاعب سريع جدًا، يعمل بشكل جيد، وهو لاعب ذكي جدًا. يفكر مثل المدرب، ويمكنه اللعب في مراكز مختلفة».

وأضاف مدرب توتنهام: «إنه صفقة رائعة بالنسبة لنا، ولاعب رائع، ونأمل أن يقدم ما هو قادر على تقديمه مع توتنهام».

وتأتي إشادة دي زيربي بمرموش قبل المباراة المرتقبة لتوتنهام أمام نيوكاسل يونايتد، والتي قد تشهد الظهور الأول للنجم المصري بقميص فريقه الجديد، بعد انتقاله من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويستعد توتنهام لمواجهة نيوكاسل يوم السبت 29 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة تترقبها الجماهير المصرية لمعرفة ما إذا كان مرموش سيحصل على فرصة المشاركة الأولى له مع السبيرز.

ويأمل دي زيربي في الاستفادة من سرعة مرموش وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، خاصة أن توتنهام بدأ الموسم بالخسارة أمام برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد، ما يجعل مواجهة نيوكاسل فرصة للفريق لتصحيح المسار وتحقيق انتصاره الأول في الموسم.