مدرب توتنهام يشيد بمرموش: النوعية التي نريدها.. وقادر على نقل هجومنا لمستوى آخر

أشاد الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، بالدولي المصري عمر مرموش، عقب انتقاله رسميًا إلى صفوف النادي الإنجليزي قادمًا من مانشستر سيتي، مؤكدًا أن اللاعب يمثل إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن توتنهام تعاقده مع مرموش على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود إلزامية للشراء بشكل نهائي، في صفقة تأتي ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه تحت قيادة دي زيربي.

وقال دي زيربي عن مرموش: «عمر هو بالضبط نوعية اللاعب التي نريدها في هذا النادي؛ طموح، متعطش للنجاح، ومصمم على إحداث الفارق».

وأضاف المدير الفني لتوتنهام: «يمتلك جودة هجومية هائلة، لكن ما أحبه فيه أيضًا هو رغبته في التطور والفوز».

وتابع: «يمنحنا السرعة والذكاء، ويمثل خطورة حقيقية أمام المرمى، وأعتقد أنه قادر على نقل أدائنا الهجومي إلى مستوى آخر».

ويأمل مرموش في تقديم مستويات قوية مع توتنهام، واستعادة تألقه بعد فترة شهدت صعوبة في الحصول على فرصة المشاركة بصورة منتظمة مع مانشستر سيتي، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.