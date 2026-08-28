مقابل 30 مليون جنيه.. تفاصيل عقد كريم الدبيس الجديد مع الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تفاصيل العقد الجديد لكريم الدبيس، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد توصل إدارة القلعة الحمراء لاتفاق مع اللاعب بشأن تمديد تعاقده خلال الفترة الحالية.

كريم الدبيس يجدد عقده مع الأهلي

وقال المصدر إن كريم الدبيس قام بتمديد تعاقده مع النادي الأهلي لمدة 3 مواسم جديدة، بجانب الموسم المتبقي في عقده الحالي، ليواصل اللاعب مشواره مع الفريق الأحمر خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المصدر أن الاتفاق الجديد يتضمن حصول كريم الدبيس على إجمالي 30 مليون جنيه خلال المواسم الثلاثة التي تمت إضافتها إلى عقده، وذلك وفقًا للاتفاق الذي تم بين اللاعب وإدارة النادي.

وأضاف أن تمديد عقد الدبيس يأتي في إطار حرص إدارة الأهلي على الحفاظ على العناصر الموجودة ضمن صفوف الفريق، خاصة اللاعبين الشباب الذين يمثلون مستقبل النادي، إلى جانب منحهم الاستقرار اللازم من أجل مواصلة التطور والمنافسة على البطولات.

الأهلي يحسم تجديد عقود نجوم الفريق

وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي يعمل خلال الفترة الحالية على حسم ملفات تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات المرحلة المقبلة، مع الالتزام بالسياسة المالية التي يضعها مجلس الإدارة.

ويعد كريم الدبيس أحد العناصر التي يعتمد عليها الأهلي في مركز الظهير الأيسر، ويسعى اللاعب خلال الفترة المقبلة إلى مواصلة تقديم مستوياته مع الفريق والمنافسة على حجز مكان أساسي في التشكيل.