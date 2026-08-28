دي زيربي يكشف موقف مرموش من المشاركة مع توتنهام أمام نيوكاسل

تحدث الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام، عن صفقة التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، مؤكدًا أن اللاعب قد يظهر بقميص الفريق للمرة الأولى خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد المقبلة.

وانضم مرموش إلى صفوف توتنهام قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة يسعى من خلالها النادي اللندني إلى تدعيم خطه الهجومي.

ويستعد توتنهام لمواجهة نيوكاسل يونايتد، غدًا السبت، على ملعب توتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بعدما استهل الفريق مشواره في المسابقة بالخسارة أمام واتفورد بثلاثة أهداف دون رد.

وقال دي زيربي، في تصريحات نقلتها صحيفة «فوتبول لندن»، عن مرموش: «إنه صفقة ممتازة بالنسبة لنا، وهو في حالة مناسبة للعب غدًا، وربما يبدأ المباراة، إنه لاعب مميز آخر ونحن جميعًا نحبه كلاعب».

وأضاف المدير الفني الإيطالي: «نأمل أن يقدم مرموش ما يستطيع تقديمه، فهو قادر على منحنا المزيد من الحلول الهجومية، ونحن بحاجة إلى مزيد من اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف في الخط الأمامي».

وأشاد دي زيربي بقدرات النجم المصري، قائلًا: «مرموش سريع للغاية ويؤدي عمله بإتقان، كما أنه لاعب ذكي جدًا، ويفكر بعقلية المدرب، ويمكنه اللعب في مراكز مختلفة داخل الملعب».

دي زيربي عن مرموش وسافينيو: قنبلة

وعندما سُئل دي زيربي عما إذا كان توتنهام يخطط لإبرام صفقة قوية أخرى خلال فترة الانتقالات الحالية، أجاب: «أعتقد أن سافينيو ومرموش بمثابة قنبلة، لا أعرف أي مسمى تود إطلاقه عليهما، لكنهما بالتأكيد لاعبان يتمتعان بالقامة والمستوى».

واختتم مدرب توتنهام حديثه عن سوق الانتقالات، مؤكدًا إمكانية إبرام صفقة جديدة، قائلًا: «لم أكن أتوقع أن تكون فترة الانتقالات بهذا الشكل الذي شهدناه، وأعتقد أنه بإمكاننا ضم لاعب إضافي في مركز محدد».

ويأمل مرموش في الحصول على ظهوره الأول بقميص توتنهام أمام نيوكاسل، بعدما انتقل إلى النادي اللندني بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة وإثبات نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز.