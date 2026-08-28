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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوة إسرائيلية كبيرة تقتحم جنين.. وقصف يستهدف منزلًا في المدينة

جنين الفلسطينية
جنين الفلسطينية
القسم الخارجي

اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة، اليوم الجمعة، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، في تطور ميداني جديد يأتي وسط تصاعد العمليات العسكرية والاقتحامات الإسرائيلية في عدد من مناطق الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المدينة، بالتزامن مع انتشار الآليات في عدد من المناطق، فيما تحدثت تقارير محلية عن تنفيذ عمليات مداهمة وتفتيش داخل المدينة ومحيطها. ويأتي ذلك في ظل حالة من التوتر المتصاعد التي تشهدها جنين ومخيمها منذ فترة، مع تكرار الاقتحامات والاعتقالات والعمليات العسكرية.

وبحسب مصادر فلسطينية، قصفت طائرات إسرائيلية منزلًا في منطقة حرش السعادة بمدينة جنين، بالتزامن مع الاقتحام البري ودخول أعداد كبيرة من الآليات العسكرية إلى المدينة. ولم تتضح على الفور طبيعة الأضرار الناجمة عن القصف أو ما إذا كان قد أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من العمليات والاقتحامات الإسرائيلية التي شهدتها جنين خلال الأسابيع الماضية، شملت توقيف فلسطينيين وتفتيش منازل ومحال تجارية، وسط استمرار التوتر الأمني في شمال الضفة الغربية. وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت، في وقت سابق من أغسطس الجاري، مناطق في جنين واحتجزت عددًا من الشبان، وفق مصادر فلسطينية.

ويُنظر إلى جنين باعتبارها إحدى أكثر مناطق الضفة الغربية تأثرًا بالتصعيد العسكري الإسرائيلي، إذ شهدت المدينة ومخيمها عمليات واسعة خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار كبيرة في البنية التحتية والممتلكات.

وفي ظل استمرار الاقتحام الأخير، تبقى التطورات الميدانية في المدينة مرشحة للتصاعد، خصوصًا مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية، بينما لم يصدر حتى الآن بيان إسرائيلي رسمي يوضح أهداف العملية أو تفاصيلها.

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