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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماراثون لطلاب الجامعات الإفريقية وفعاليات رياضية وعلمية على هامش القاهرة 2026

مارثون
مارثون
ياسمين تيسير

تتواصل الاستعدادات لانطلاق دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر المقبل، من خلال برنامج متكامل يجمع المنافسات الرياضية والفعاليات العلمية والثقافية، بما يعكس توجه الدورة نحو تقديم تجربة متكاملة لشباب الجامعات الإفريقية.

وتتضمن الفعاليات المقامة على هامش الدورة تنظيم ماراثون لطلاب الجامعات الإفريقية، والمقرر إقامته قبل مراسم حفل الافتتاح، في إطار برنامج الفعاليات التي تستهدف تعزيز المشاركة والتواصل بين طلاب الجامعات الإفريقية، إلى جانب المنافسات الرياضية التي تشكل المحور الرئيسي للدورة.

وتشهد «القاهرة 2026» مشاركة فعلية تبلغ 2,082 فردًا من 17 دولة و81 جامعة، من بينهم 1,688 طالبًا وطالبة و394 إداريًا وإدارية، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة الإفريقية في الدورة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن تنظيم ماراثون لطلاب الجامعات الإفريقية ضمن فعاليات «القاهرة 2026» يعكس حرص مصر على تقديم فعاليات تتجاوز إطار المنافسات الرياضية، لتصبح الرياضة وسيلة للتواصل والتقارب وتبادل الخبرات بين شباب الجامعات من مختلف دول القارة، مشيرًا إلى أن الدورة تمثل منصة متكاملة تجمع بين الرياضة والتعليم والبحث العلمي والتبادل الثقافي.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الفعاليات المصاحبة للدورة تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من استضافة هذا الحدث الإفريقي، وتحويله إلى تجربة تجمع المنافسة الرياضية مع المعرفة والحوار والتبادل الثقافي، مؤكدًا أن استضافة مصر للدورة تعكس دورها في دعم التعاون الإفريقي وحرصها على توفير فرص حقيقية للتواصل بين شباب الجامعات الإفريقية.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الرياضي الإفريقي للرياضة الجامعية ونائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، أن الرياضة الجامعية تمثل أحد أهم المسارات التي تجمع شباب القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن تنظيم ماراثون لطلاب الجامعات الإفريقية ضمن فعاليات «القاهرة 2026» يضيف بُعدًا جماهيريًا وإنسانيًا إلى البرنامج العام للدورة، ويعزز فرص التواصل والتفاعل بين المشاركين.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن تنوع برنامج «القاهرة 2026» بين المنافسات الرياضية والفعاليات العلمية والثقافية يعكس الرؤية المتكاملة للرياضة الجامعية ودورها في بناء شخصية الطالب وتعزيز التواصل بين الشعوب، مؤكدًا أن استضافة مصر للدورة تمثل فرصة مهمة لترسيخ قيم التعاون والتنافس الشريف والانتماء للقارة الإفريقية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، أن اللجنة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل للدورة يشمل المنافسات الرياضية والفعاليات المصاحبة، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة للوفود والطلاب المشاركين، موضحًا أن ماراثون طلاب الجامعات الإفريقية يأتي ضمن برنامج الفعاليات المصاحبة، ومن المقرر تنظيمه قبل مراسم حفل الافتتاح.

وأضاف الدكتور أحمد كامل أن البرنامج يتضمن كذلك عددًا من الفعاليات العلمية والثقافية، من بينها الجلسة التذكارية «FASU@55»، التي تستعرض مسيرة الرياضة الجامعية الإفريقية بمناسبة مرور 55 عامًا على تأسيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، إلى جانب المؤتمر العلمي الإفريقي للرياضة الجامعية، بما يعكس تنوع برنامج الدورة وتكامله.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفعاليات المصاحبة لدورة «القاهرة 2026» تعكس الرؤية الشاملة للدورة، التي لا تقتصر على المنافسات الرياضية، وإنما تمتد إلى المجالات العلمية والثقافية والتواصل بين الجامعات الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تقديم تجربة متكاملة لشباب القارة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المؤتمر العلمي الإفريقي للرياضة الجامعية يمثل أحد أبرز مكونات البرنامج المصاحب، حيث يتضمن وفق آخر تحديث بالملف 129 ملخصًا بحثيًا من 21 دولة و99 جامعة وجهة عمل، موزعة على 10 محاور علمية، بما يؤكد الحضور العلمي والإفريقي الواسع للدورة، ويعزز دور الجامعات في بناء جسور التواصل بين شباب القارة.

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