الولايات المتحدة.. القبض على صحفي بريطاني في ولاية لويزيانا



ألقت السلطات الأمريكية القبض على ميلو يانوبولوس، المحرر السابق المثير للجدل في موقع "بريتبارت" (Breitbart)، وذلك عبر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، حيث سيظل رهن الاحتجاز الفيدرالي لحين ترحيله من الولايات المتحدة.

وذكرت مصادر لشبكة "فوكس نيوز" بأن يانوبولوس محتجز حالياً في مدينة الإسكندرية بولاية لويزيانا، وهي مركز رئيسي تستخدمه الوكالة لعمليات الترحيل.

فيما صرحت وزارة الأمن الداخلي أن السلطات ألقت القبض على يانوبولوس -وهو مواطن بريطاني- في مطار لويس أرمسترونغ نيو أورليانز الدولي في مدينة كينر.

ونوهت الوزارة إلى أن يانوبولوس كان قد دخل الولايات المتحدة بشكل قانوني عبر مدينة نيويورك في 14 مايو 2019، لكنه بقي في البلاد بعد انتهاء فترة إقامته المصرح بها.

كما أصدر قاضي هجرة أمراً نهائياً بترحيل يانوبولوس في 22 يوليو، وذلك بعد تخلفه عن حضور جلسة الهجرة الخاصة به، وفقاً لما ذكرته وزارة الأمن الداخلي.

وأفادت الوزارة بأنه سيظل رهن احتجاز إدارة الهجرة والجمارك (ICE) لحين إتمام إجراءات الترحيل.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "لقد دخل يانوبولوس البلاد بشكل قانوني في 14 مايو 2019 عبر مدينة نيويورك، لكنه اختار البقاء في البلاد بعد انتهاء الفترة المسموح له بها، مخالفاً بذلك قوانين بلادنا