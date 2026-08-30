الفاتورة صدمت الجميع.. أيتن عامر تثير الجدل بسؤال عن مديونيات شركة الكهرباء

أعربت الفنانة آيتن عامر عن استيائها من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، متسائلة عن المبالغ التي سددها المواطنون كمديونيات عن الشهر الماضي، في ظل شكاوى متداولة بشأن ارتفاع قيمة بعض الفواتير.

وكتبت آيتن عامر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «جماعة إنتوا دافعين كام مديونيات عن الشهر اللي فات لشركة الكهربا؟ فيه ناس واصلة لـ7 آلاف جنيه».

وتفاعل عدد من المتابعين مع تدوينة الفنانة، التي طرحت من خلالها تساؤلًا حول قيمة المبالغ المستحقة على المواطنين لصالح شركات الكهرباء، خاصة مع تداول شكاوى بشأن ارتفاع قيمة الفواتير خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي تدوينة آيتن عامر في إطار تفاعلها مع القضايا والموضوعات التي تشغل اهتمام المواطنين، حيث عبّرت عن استغرابها من وصول بعض المديونيات إلى مبالغ كبيرة، بحسب ما نقلته في منشورها.

وكانت شكاوى متعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء قد أثارت نقاشًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تداول تجارب لمواطنين بشأن قيم الفواتير والمبالغ المتراكمة عليهم.