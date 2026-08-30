مفيش فايدة.. هالة سرحان تنتقد اقتحام المصطافين للشواطئ رغم التحذيرات

انتقدت الإعلامية هالة سرحان عدم التزام بعض المصطافين بالتعليمات والتحذيرات الخاصة بحالة البحر في الساحل الشمالي، مشيرة إلى استمرار البعض في النزول إلى الشواطئ رغم إغلاقها ورفع الرايات التحذيرية.

هالة سرحان

وشاركت هالة سرحان مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام»، ظهرت خلاله حالة البحر، وعلقت قائلة: «بحر الساحل اليوم والناس مخترقة أوامر الدولة بإعلان 3 أيام راية سوداء وإغلاق الشواطئ، ومفيش فايدة برضه بيقتحموا الشواطئ».

وأضافت: «مش كفاية حدثت أمس حالتين سحب وغرق شخصين»، معربة عن استيائها من تجاهل بعض المواطنين للتحذيرات المتعلقة بسلامتهم.

وأكدت الإعلامية أن التحذيرات تستهدف الحفاظ على أرواح المصطافين، خاصة مع اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات وعدم المخاطرة بالنزول إلى البحر خلال فترة التحذيرات.

وتابعت هالة سرحان في رسالتها: «الناس في كل دول العالم تحترم وتذعن لأوامر الدولة، إلا عندنا فهلوة في جلب المبررات لخلق القوانين»، محذرة في الوقت نفسه من القيادة على الطرق الطويلة حتى انتهاء العاصفة.

واختتمت رسالتها قائلة: «التحذير كان 3 أيام، غدًا اليوم الأخير.. أعقلوا وبلاها بحر».