نانسي صلاح تنتهي من تصوير «مذ.بحة القلعة»

انتهت الفنانة نانسي صلاح من تصوير مسلسلها الجديد «مذ.بحة القلعة»، الذي ينتمي إلى نوعية الميكرو دراما، وتتجاوز حلقاته الـ60 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل «مذ.بحة القلعة» من إخراج محمد جمال، وتأليف القصة والسيناريو والحوار محمد شعبان ولمياء شاهين، ويشارك نانسي صلاح في بطولته كل من محمود صلاح، ومحمود فارس، وناجي شحاتة، إلى جانب عدد كبير من الفنانين. والعمل من إنتاج قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام.

وعلى صعيد آخر، انتهت نانسي صلاح أيضًا من تصوير مسلسل مصري عراقي بعنوان «نوح الحوت»، وهو من بطولتها وإخراج سيف العريبي، وإنتاج شركته «مقام». وتجسد نانسي خلال أحداث العمل شخصية «رحمة»، في تجربة درامية تجمع بين الدراما المصرية والعراقية.

وتواصل نانسي خلال الفترة المقبلة نشاطها الفني، بعد مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية التي حققت حضورًا لافتًا لدى الجمهور