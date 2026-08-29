ضبط عامل لوّح لآخر يسلاح أبيض في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى عليه بالسب والتلويح بسلاح أبيض والإدعاء بقيامه بسرقة مبلغ مالى منه ومحاولته الدلوف لمنزله لسرقة رؤوس الماشية بالقليوبية .

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد القائم على التصوير (جزار - مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب) وبسؤاله قرر بتضرره من (عامل - مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بسلاح أبيض، لخلافات بينهما حول منزل مستأجر "ملك والد المشكو فى حقه" ورغبته فى طرده منه .

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وضُبط بحوزته (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات ونفى قيامه بالتحصل منه على مبالغ ماليه ومحاولة الدلوف لمنزل الشاكى للإستيلاء على رؤوس الماشية .. وبمواجهة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب للنيل منه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.