خبير : خلافات بين الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو .. والضفة الغربية تتصدر ساحات الصراع

قال اللواء أحمد عيسى، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي تكشف عن وجود خلافات بين المؤسسة العسكرية والائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، موضحًا أن هذه الخلافات تتركز بشكل أساسي حول طبيعة دور المستوطنين في التعامل مع الفلسطينيين.

التعامل مع الفلسطينيين واستهدافهم

وأوضح عيسى، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك توافقًا داخل المؤسسة العسكرية، ولا سيما لدى رئيس الأركان، بشأن التعامل مع الفلسطينيين واستهدافهم، مشيرًا إلى أن الضفة الغربية تمثل في الوقت الراهن الساحة الرئيسية للصراع بين الجانبين.

المستوطنون في قلب الخلاف بين الجيش والحكومة



وأشار خبير الشؤون الإسرائيلية إلى أن الاعتماد على المستوطنين باعتبارهم رأس حربة للمشروع الإسرائيلي في الضفة الغربية بدأ منذ عام 2015، أي قبل وصول الائتلاف الحكومي الحالي إلى السلطة، قبل أن يتعزز هذا النهج خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الائتلاف الحاكم الحالي لا ينظر بثقة كبيرة إلى مخرجات المؤسسة الصهيونية التقليدية التي قادها حزب العمل، معتبرًا أنها ارتكبت أخطاء استراتيجية في إدارة الصراع.

ولفت عيسى إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تحاول تقديم أحداث السابع من أكتوبر 2023 باعتبارها واحدة من أبرز الأخطاء التي ارتكبتها، في محاولة للدفاع عن موقفها وتبرئة مسؤوليتها أمام الرأي العام الإسرائيلي.

«7 أكتوبر».. ملف يحسمه الناخب الإسرائيلي



وأكد خبير الشؤون الإسرائيلية أن مسألة المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر ستكون من الملفات الرئيسية المطروحة في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيقات وتحديد المسؤوليات قد تلعب دورًا مؤثرًا في توجهات الناخبين ومستقبل المشهد السياسي الإسرائيلي.