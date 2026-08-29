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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم نفي نتنياهو وكاتس.. السفارة الألمانية تنشر صورا لاستعدادات فتح معبر إيرز

معبر بيت حانون «إيرز»
معبر بيت حانون «إيرز»
محمود عبد القادر

نشرت السفارة الألمانية في إسرائيل صورًا تظهر استعدادات لتشغيل معبر بيت حانون «إيرز» شمال قطاع غزة، اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، رغم نفي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس وجود استعدادات لفتح المعبر أمام دخول البضائع.

وفي وقت سابق، نفى نتنياهو وكاتس ما تم تداوله بشأن استعداد المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية لإعادة فتح معبر إيرز «بيت حانون» أمام دخول البضائع.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت»، الخميس، قال نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: «لا توجيهات بفتح معبر إيرز أمام البضائع. سياسة إسرائيل في غزة واضحة ولم تتغير: لا إعادة للإعمار قبل نزع سلاح حركة حماس، وتجريد القطاع من سلاحه بالكامل».

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تجري استعدادات لإعادة فتح معبر إيرز شمال قطاع غزة، المخصص لنقل البضائع فقط، مع تحديد الأول من سبتمبر المقبل موعدًا مستهدفًا للتشغيل.

ونقلت قناة “12 العبرية” عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن طلب فتح المعبر جاء بناءً على ضغوط أمريكية بدأت قبل عدة أشهر، وذلك ضمن الترتيبات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة النقاط العشرين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار المصدر الأمني إلى أن القرار النهائي لم يحصل على الموافقة الرسمية الشاملة بعد، رغم استمرار التجهيزات الميدانية استعدادًا للأسبوع المقبل.

وأوضحت القناة العبرية أن هذه التحركات تأتي في ظل ضغوط واشنطن لدفع تل أبيب نحو الانتقال إلى المرحلة التالية في غزة، وسط محادثات وصفتها مصادر إسرائيلية بأنها «صعبة» بين الجانبين.

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