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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحة غزة: وصول 10 شهداء و18 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، وصول 10 شهداء، بينهم تسعة شهداء جدد وجثة شهيد تم انتشالها، إضافة إلى 18 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، بأن عدداً من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ سريان قرار وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر بلغت 1,313 شهيداً، و4,361 إصابة، فيما تم انتشال 815 جثماناً خلال الفترة ذاتها.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73 ألفاً و449 شهيداً، و174 ألفاً و472 مصاباً.

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