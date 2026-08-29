قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن مقبرة «سخنتيو-بتاح» ومنظومة من آبار الدفن والعديد من اللقى الأثرية بسقارة
الحرس الجمهوري يتصدى لمتمردين في محيط القصر الرئاسي بالنيجر
وزير العمل يطلق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات القطاع الخاص
رغم توتر العلاقات.. ترامب ينعى ملك النرويج: خسارة كبيرة
صلاة الحاجة.. دارالإفتاء توضح وقتها وكيفية أدائها
الظهور الأول لمرموش.. موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل في الدوري الانجليزي
إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات
مصطفى محمد يقترب من كونيا سبور.. 750 ألف يورو تحسم الصفقة
حسن هيكل: تصفير الدين المحلي الحل لعودة قدرة الدولة على دعم المواطن
تبدأ من 31 أغسطس .. موعد إجراء قرعة الحج بالمحافظات
مطار الغردقة يستقبل 151 رحلة دولية اليوم.. أعلى معدل وصول خلال أسبوع
مرصع بـ673 ماسة.. النمسا تضيف عقد الملكة نازلي لبيانات الإنتربول المسروقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون مصري صيني جديد في الزراعة وسلامة الغذاء وتحليل الملوثات

متبقيات المبيدات
متبقيات المبيدات
شيماء مجدي

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدين علميين من جمهورية الصين الشعبية، وذلك ضمن برامج زيارات علمية تستهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات البحثية المصرية والصينية في مجالات الزراعة والابتكار وسلامة الغذاء وتحليل الملوثات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون البحثي فيما يتعلق بسلامة الغذاء والابتكار في القطاع الزراعي، وتبادل الخبرات البحثية بإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أنه تم استقبال وفدًا من أكاديمية هوبي للعلوم والمعلومات التكنولوجية بجمهورية الصين الشعبية Hubei Academy، والذي يضم عددًا من الأساتذة والمتخصصين، وذلك ضمن برنامج زيارة الوفد إلى مصر، في إطار برنامج التعاون مع المعمل المركزي لابحاث وتطوير نخيل.

ولفتت إلى اطلاع الوفد على الدور الذي يقوم به المعمل في دعم منظومة سلامة الغذاء والرقابة على الملوثات، وتعزيز جودة وسلامة المنتجات الزراعية والغذائية، إلى جانب دوره في دعم منظومة الصادرات الزراعية المصرية من خلال خدمات التحليل والرقابة وفقًا للمعايير والمتطلبات الدولية.

وأشارت إلى أن الوفد قد تفقد عدد من الأقسام الفنية بالمعمل، للتعرف على الإمكانات التحليلية والتقنيات الحديثة المستخدمة في الكشف عن متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة وغيرها من الملوثات، إلى جانب الاطلاع على منظومة استقبال وتجهيز العينات، وإجراءات التحليل، ونظم ضمان جودة النتائج.

في سياق متصل، استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وفدًا علميًا صينيًا من جامعة نانجينغ، برفقة عدد من الأساتذة والباحثين من كلية العلوم بجامعة بني سويف وذلك ضمن برنامج زيارة علمية شملت المعمل للتعرف على إمكاناته الفنية والبحثية، وبحث فرص التعاون في مجالات سلامة الغذاء والبيئة وتحليل الملوثات، وذلك في إطار أحد المشروعات المدعومة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين الجانبين المصري والصيني، التي تستهدف تعزيز الشراكات البحثية الدولية في مجالات العلوم البيئية وكيمياء الملوثات ومعالجة المياه، وتطوير تقنيات التحليل والمعالجة بما يخدم البحث العلمي التطبيقي.

واستعرضت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، خلال الزيارتين، الإمكانات العلمية والفنية للمعمل، ودوره في دعم منظومة سلامة الغذاء المصرية، مؤكدة أهمية التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التحليل والكشف عن الملوثات.

وأوضحت أن مثل هذه الزيارات تمثل فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون البحثي والتطبيقي، خاصة في ظل التطور المتسارع في تقنيات التحليل والكشف عن الملوثات، والحاجة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات المرتبطة بسلامة الغذاء والبيئة.

وتناولت المناقشات مع الجانب الصيني فرص تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في تطوير تقنيات التحليل والمعالجة، وبناء القدرات العلمية والفنية للباحثين، ودعم توجهات البحث العلمي التطبيقي لخدمة قطاعات الزراعة والغذاء والبيئة.

وقالت مدير المعمل، أن استضافة هذه الزيارات العلمية، تؤكد أهمية المعمل كأحد الكيانات البحثية والفنية المهمة ضمن برامج التعاون الدولي في القطاع الزراعي والغذائي، كما تؤكد أهمية التكامل بين المعامل والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لمركز البحوث الزراعية في دعم الشراكات الدولية ونقل وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.

واشارت الى ان هذه الزيارات الباب أمام توسيع مجالات التعاون المصري–الصيني مستقبلًا، من خلال الانتقال من الزيارات وتبادل الخبرات إلى مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركة في مجالات الزراعة الذكية، والابتكار، وسلامة الغذاء، وتحليل الملوثات، بما يعزز الاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين.

متبقيات المبيدات المبيدات البحوث الزراعية الزراعة وزير الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

إنستاباي

يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات

المتهم

قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها

سعر الجنيه الذهب

نزل 1162 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي

تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي

الاهلي

هشام الزاهد يكشف موقف أفشة وأكرم توفيق بعد فوز الأهلي على زد

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

محمد جابر أمين صندوق نادى المطرية

ذكي رئيسا ومحمد جابر أمينا للصندوق.. نتيجة انتخابات نادى المطرية لإختيار مجلس إدارة جديد

باركولا

106 ملايين استرليني.. ليفربول يقترب من إنهاء صفقة نجم باريس سان جيرمان

فرج عامر

جراديشار أفضل.. فرج عامر ينتقد ثنائي هجوم الأهلي الجديد

بالصور

دراسة تحذر.. عادة يقوم بها الآباء أمام الأطفال تؤثر على تطور اللغة والكلام

تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام

تحذير للحوامل.. استخدام العطور ومستحضرات التجميل أثناء الحمل مرتبط بمشكلة صحية خطيرة

العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة

اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد