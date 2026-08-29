مع اقتراب العودة للمدارس.. ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟ دراسة توضح تأثيرها

مع اقتراب العودة إلى المدارس، تنشغل الأسر بتجهيز مستلزمات الدراسة وتنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، وقد تتجاهل بعض الأمهات والآباء وجبة الإفطار بسبب ضيق الوقت أو رفض الطفل تناول الطعام في الصباح.

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

لكن وجبة الإفطار للأطفال لا تقتصر أهميتها على التخلص من الشعور بالجوع، إذ تشير الأدلة التي تستشهد بها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى وجود ارتباط بين تناول الإفطار وبعض جوانب الأداء الذهني والدراسي لدى الأطفال، بما في ذلك الانتباه والذاكرة وبعض المهارات المرتبطة بالتعلم.

بعد ساعات النوم والصيام خلال الليل، يحتاج جسم الطفل إلى الحصول على الطاقة والعناصر الغذائية التي تساعده على بدء يومه.

وقد يؤدي تخطي وجبة الإفطار عند الأطفال إلى شعور بعضهم بالتعب أو انخفاض النشاط أو التهيج خلال ساعات الصباح، خاصة إذا لم يحصل الطفل على التغذية الكافية خلال بقية اليوم.

وتشير مؤسسة Nemours KidsHealth إلى أن الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار يميلون إلى اتباع أنماط غذائية أكثر صحة وممارسة النشاط البدني بصورة أكبر مقارنة بالأطفال الذين يتخطون الإفطار بانتظام.

ومع ذلك، لا يعني تخطي الطفل لوجبة الإفطار بالضرورة أنه سيعاني من ضعف التركيز أو انخفاض التحصيل الدراسي، إذ تتداخل عدة عوامل في أداء الطفل، من بينها جودة النوم، والنظام الغذائي، والنشاط البدني، والظروف الأسرية والبيئة المدرسية.

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

هل وجبة الإفطار تحسن التركيز والذاكرة عند الأطفال؟

تشير الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى أن بعض الدراسات وجدت ارتباطًا بين تناول الإفطار وتحسن جوانب معينة من وظائف الدماغ، ومنها الانتباه والذاكرة.

كما توصلت أبحاث إلى أن الأطفال الذين تناولوا الإفطار حققوا أداءً أفضل في بعض الاختبارات التي تقيس المفردات والرياضيات والمهام الذهنية التي تحتاج إلى قدر أكبر من التركيز.

وأشارت دراسات أخرى إلى أن تناول الأطفال وجبة الإفطار قبل بعض الاختبارات الموحدة ارتبط بنتائج أفضل في عدد من اختبارات الرياضيات والإملاء والقراءة.

لكن هذه النتائج تحتاج إلى تفسير بحذر، إذ إن وجود علاقة بين تناول الإفطار والتحصيل الدراسي لا يعني أن وجبة الإفطار وحدها هي السبب المباشر في ارتفاع درجات الأطفال، فقد ترتبط عادة تناول الإفطار أيضًا بنمط حياة أكثر انتظامًا وعادات صحية أخرى.

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

كم عدد الأطفال الذين يتخطون وجبة الإفطار؟

بحسب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يتخطى نحو 13% من الأطفال في سن المدرسة وجبة الإفطار، بينما ترتفع النسبة بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عامًا إلى أكثر من 27% في المتوسط.

وتختلف أسباب تخطي الإفطار عند الأطفال والمراهقين، فقد لا يشعر الطفل بالجوع عند الاستيقاظ، أو قد يكون انتقائيًا في الطعام، بينما قد يكون ضيق الوقت أو محاولة التحكم في الوزن من الأسباب التي تدفع بعض المراهقين إلى عدم تناول الإفطار.

ووفق بيانات أمريكية من عام 2023، لم يتناول 17.9% من طلاب المدارس الثانوية وجبة الإفطار في أي يوم من الأيام السبعة التي سبقت إجراء المسح.

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

أفكار إفطار سريعة للأطفال قبل المدرسة

لا يشترط أن تكون وجبة إفطار الطفل قبل المدرسة كبيرة أو تحتاج إلى وقت طويل في إعدادها، إذ يمكن اختيار أطعمة بسيطة ومتوازنة وتجهيز بعض مكوناتها في الليلة السابقة.

ومن الخيارات السريعة التي يمكن تقديمها للأطفال:

ـ الفاكهة الطازجة.

ـ حبوب الإفطار المصنوعة من الحبوب الكاملة وقليلة السكر.

ـ الزبادي.

ـ مشروبات أو عصائر معدة من مكونات غذائية مناسبة.

ـ المكسرات والفواكه المجففة، مع مراعاة عمر الطفل واحتمالية وجود حساسية تجاه بعض الأطعمة.

وإذا كان الطفل لا يشعر بالجوع فور استيقاظه، يمكن إعداد وجبة صغيرة ليأكلها لاحقًا، إذا كانت قواعد المدرسة أو الحضانة تسمح بذلك.

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

كيف تتعاملين مع الطفل الذي يرفض الإفطار؟

ينصح بعدم تحويل رفض الطفل لوجبة الإفطار إلى معركة يومية، ويمكن بدلًا من ذلك تقديم مجموعة من الخيارات الصحية البسيطة وترك الطفل يختار ما يفضله.

كما يساعد تنظيم موعد النوم والاستيقاظ على منح الطفل وقتًا كافيًا في الصباح لتناول الطعام دون استعجال، خاصة أن الحصول على نوم كافٍ يعد جزءًا مهمًا من الروتين الصحي للطفل.

ويمكن للوالدين أيضًا تجربة تقديم كميات صغيرة في البداية بدلًا من إجبار الطفل على تناول وجبة كبيرة فور الاستيقاظ.

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

الإفطار مهم.. لكنه ليس العامل الوحيد في نجاح الطفل

رغم أهمية الإفطار الصحي للأطفال، فإنه لا يمكن اعتباره حلًا سحريًا لتحسين التحصيل الدراسي أو التركيز.

فقدرة الطفل على التعلم تتأثر بمجموعة من العوامل، من بينها الحصول على نوم جيد، واتباع نظام غذائي متوازن طوال اليوم، وممارسة النشاط البدني، إلى جانب البيئة الأسرية والمدرسية ومستوى التركيز والصحة العامة.

لذلك، فإن الهدف الأساسي مع اقتراب العام الدراسي الجديد ليس إجبار الطفل على تناول وجبة كبيرة قبل الذهاب إلى المدرسة، وإنما توفير خيارات غذائية صحية ومناسبة لعمره، وتنظيم يومه بطريقة تساعده على بدء الدراسة بطاقة كافية وتركيز أفضل.