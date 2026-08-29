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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع دخول المدارس.. 5 أخطاء يرتكبها الآباء عند شراء زجاجة ماء للأطفال

5 أخطاء يرتكبها الآباء عند شراء زجاجة ماء للأطفال
5 أخطاء يرتكبها الآباء عند شراء زجاجة ماء للأطفال
هاجر هانئ

مع قرب بداية العام الدراسي الجديد يبدو العثور على زجاجة المياه المناسبة للأطفال بسيطا حتى تدرك عدد الخيارات والمواد وأنواع الأغطية والميزات الموجودة. يختار العديد من الآباء الزجاجات بناء على التصميم أو اللون وحده، ولكن الترطيب يصبح أسهل بكثير عندما تتطابق الزجاجة بالفعل مع عمر الطفل وروتينه واحتياجاته اليومية.

تجنب هذه الأخطاء عند شراء زجاجة ماء للأطفال

فيما يلي الأخطاء الأكثر شيوعا التي يرتكبها الآباء عن غير قصد عند اختيار الزجاجة، وكيفية تجنبها.

1. اختيار زجاجة غير مناسبة للعمر
الزجاجة المثالية لطفل صغير قد تحبط طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، والعكس صحيح. تتضمن المشكلات الشائعة ما يلي:

الأطفال الصغار يعانون من الزجاجات الثقيلة
أطفال ما قبل المدرسة غير قادرين على إدارة الأغفون المعقدة
الأطفال الأكبر سنا الذين يحتاجون إلى قدرة أعلى للمدرسة والرياضة
كيفية تجنب ذلك:
تطابق عمر طفلك مع رشفة التصميم المناسبة للأطفال الصغار، والقش لأطفال ما قبل المدرسة، وأغطية الفم المفتوح أو الوجه لأطفال المدارس.

2. الاختيار بناء على المظهر بدلا من الميزات
المطبوعات اللطيفة رائعة ولكن تلك وحدها لا تضمن أن الزجاجة ستكون سهلة أو آمنة لطفلك لاستخدامها. غالبا ما ينسى الآباء التحقق من:

ما إذا كان الغطاء مقاوما للتسرب حقا
إذا كانت الزجاجة تحتوي على عزل
سهولة التنظيف

3. اختيار زجاجات غير معزولة لساعات الدراسة الطويلة
يحمل الأطفال الماء لساعات، خاصة أثناء المدرسة واللعب في الهواء الطلق. تسخن الزجاجات العادية بسرعة، مما يجعل الأطفال يشربون أقل.

4. تطل على سلامة المواد
ليست كل المواد آمنة للأطفال خاصة عند تعرضها للحرارة أو أشعة الشمس.

ما الذي يجب تجنبه:

بلاستيك منخفض الجودة يمتص الرائحة
الزجاجات التي تخدش بسهولة
المواد التي يمكن أن تتسرب المواد الكيميائية
الاختيار الأفضل:

SS304 الفولاذ المقاوم للصدأ
مواد خالية من BPA
تشطيبات آمنة للأطفال من الدرجة الغذائية
تظل هذه المواد متينة ونظيفة وآمنة مع الاستخدام اليومي.

5. شراء زجاجات يصعب تنظيفها
تؤدي الأغطية المعقدة والشقوق الصغيرة والقش غير القابل للإزالة إلى:

تراكم العفن
الاحتفاظ بالرائحة
سوء النظافة
يجب أن تحتوي زجاجة الأطفال الجيدة على:

فم واسع
أجزاء سهلة الإزالة
أسطح فولاذية ناعمة
آليات بسيطة
إذا أصبح التنظيف صراعا يوميا، فلن تستمر الزجاجة.

المصدر: nuviekids

زجاجة المياه شراء زجاجة ماء النظافة أطفال المدارس

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