عشان المدرسة ..طريقة عمل لانشون اللحمة في البيت

لانشون اللحمة من الأطعمة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها وبالأخص الأطفال وبدلا من شراىها من الأسواق والمحلات فيمكنك تطبيقها في المنزل بالأخص مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل لانشون اللحمة، فيما يلي…

مقادير لانشون اللحمة

● ربع كيلو لحمه مفرومة

● ٢ مكعب مرقه لحم

● ملح وفلفل

● ملعقة صغيرة بصل بودرة

● ملعقة كبيرة بابريكا

● نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

● ١ بنجر مبشورة

● نصف كوب نشا

للتقديم

● خبز بيتي بان

● بقسماط

● خضار مشكل

● شاي بلبن

طريقة تحضير لانشون اللحمة

في الكبة، تضرب اللحمة المفرومة مع النشا والبنجر والمرقة والتوابل والملح والفلفل والأسود جيداً

يوضع الخليط في ورق نايلون ويلف جيداً في شكل رول

يلف بورق فويل جيداً

يسلق في الماء المغلي في إناء على النار لمدة حوالى 40 دقيقة حتى تمام النضج

يترك ليبرد ويقطع ويقدم