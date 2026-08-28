مميزة ولذيذة... طريقة عمل الفراخ التندوري في البيت

إذا كنتي تودين تقديم الدجاج بطريقة مختلفة نقدم اليكي طريقة عمل الفراخ التندوري في البيت.
المكونات:
- دجاجة كاملة مقطعة 8 قطع أو 1 كيلو أوراك ودبابيس
- 1 كوب زبادي
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
- 1 ملعقة كبيرة خل
- 2 ملعقة كبيرة زيت
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا
- 1 ملعقة صغيرة كركم
- 1 ملعقة صغيرة كمون
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة
- 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
- 1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم
- نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
- نصف ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة
- ملح
- رشة قرفة وحبهان مطحون، اختياري
طريقة التحضير:
- اغسلي الدجاج وجففيه جيدا، ثم اعملي شقوقا بسيطة في قطع الدجاج حتى تتشرب التتبيلة.
- اخلطي الزبادي مع الليمون والخل والزيت وجميع التوابل والثوم والزنجبيل.
- ضعي الدجاج في التتبيلة وقلبيه جيدا حتى تغطيه بالكامل.
- غطيه واتركيه في الثلاجة 4 ساعات على الاقل، ويفضل طوال الليل.
- رصي الدجاج في صينية مبطنة بورق الزبدة، وادخليه فرن ساخن على درجة حرارة 220 مئوية.
- اتركيه حوالي 35-45 دقيقة حسب حجم القطع، مع تقليبه مرة في منتصف التسوية.
- للحصول على اللون المشوي المميز، شغلي الشواية في اخر 5 دقائق مع متابعة الدجاج حتى لا يحترق.
سر الطعم المدخن: بعد نضج الدجاج، يمكن وضع قطعة فحم مشتعلة في ورقة فويل صغيرة داخل الصينية، وإضافة نقطة زيت عليها، ثم تغطية الصينية لمدة 3-5 دقائق.