مميزة ولذيذة... طريقة عمل الفراخ التندوري في البيت

إذا كنتي تودين تقديم الدجاج بطريقة مختلفة نقدم اليكي طريقة عمل الفراخ التندوري في البيت.

المكونات:

دجاجة كاملة مقطعة 8 قطع أو 1 كيلو أوراك ودبابيس

1 كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة

ملح

رشة قرفة وحبهان مطحون، اختياري

طريقة التحضير:

اغسلي الدجاج وجففيه جيدا، ثم اعملي شقوقا بسيطة في قطع الدجاج حتى تتشرب التتبيلة. اخلطي الزبادي مع الليمون والخل والزيت وجميع التوابل والثوم والزنجبيل. ضعي الدجاج في التتبيلة وقلبيه جيدا حتى تغطيه بالكامل. غطيه واتركيه في الثلاجة 4 ساعات على الاقل، ويفضل طوال الليل. رصي الدجاج في صينية مبطنة بورق الزبدة، وادخليه فرن ساخن على درجة حرارة 220 مئوية. اتركيه حوالي 35-45 دقيقة حسب حجم القطع، مع تقليبه مرة في منتصف التسوية. للحصول على اللون المشوي المميز، شغلي الشواية في اخر 5 دقائق مع متابعة الدجاج حتى لا يحترق.

سر الطعم المدخن: بعد نضج الدجاج، يمكن وضع قطعة فحم مشتعلة في ورقة فويل صغيرة داخل الصينية، وإضافة نقطة زيت عليها، ثم تغطية الصينية لمدة 3-5 دقائق.