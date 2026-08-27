ماذا يحدث لجسمك عند تناول الرمان؟

يعد الرمان من الفواكه التي تحظى بشعبية كبيرة، ليس فقط لمذاقه المميز، وإنما لما يحتوي عليه من مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة للجسم، إذ يمكن أن يكون إضافة جيدة إلى النظام الغذائي عند تناوله باعتدال.



ويحتوي الرمان على مضادات أكسدة تعرف باسم البوليفينولات، والتي تساعد الجسم في مواجهة الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة. كما تحتوي حبوب الرمان على الألياف الغذائية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الجهاز الهضمي والمساعدة على انتظام حركة الأمعاء.

ومن الفوائد التي قد ترتبط بتناول الرمان ضمن نظام غذائي متوازن، دعم صحة القلب والأوعية الدموية، إلى جانب المساهمة في الحصول على بعض الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.



كما أن تناول حبوب الرمان قد يكون أفضل من الاعتماد على العصير فقط، لأن الحبوب توفر الألياف الموجودة في الجزء الصالح للأكل من الثمرة، بينما يمكن أن يحتوي العصير على كمية أكبر من السكريات وألياف أقل.



وينصح بتناول الرمان كجزء من نظام غذائي متنوع، إلى جانب الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومصادر البروتين، مع تجنب الإفراط في تناوله، خاصة لدى الأشخاص الذين يحتاجون إلى التحكم في كمية السكريات التي يحصلون عليها يوميًا.